Giulia Stabile cambia stile a This is me: effetto bagnato, pizzo e oversize per la seconda puntata Giulia Stabile è protagonista della seconda puntata di This is me con un nuovo trendy look in cui gli opposti tra tessuti e proporzioni convivono con colori decisi e con un hairstyle a effetto bagnato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giulia Stabile a This is Me

Dopo aver chiuse il capitolo Tu si que vales, conducendo la finale del talent show con indosso un abito nude monospalla, Giulia Stabile torna in tv nella seconda puntata di This is me. Il nuovo programma Mediaset, condotto da Silvia Toffanin, chiama a raccolta i talenti delle passate edizione di Amici di Maria De Filippi per ripercorrere con loro le tappe della carriera all'interno della scuola più celebre d'Italia e all'esterno dopo la fine dell'esperienza formativa.

Giulia Stabile star della seconda puntata di This is me

Protagonisti della seconda puntata dello show grandi nomi come Alessandra Amoroso, Annalisa Scarrone, Sara Toscano, e Anbeta Toromani. Tra i talenti anche Giulia Stabile che per l'occasione ha sfoggiato un look del tutto nuovo. L'avevamo lasciata sul palco di Tu si que vales con abiti da sera neri, modelli corti rosso fuoco o realizzati con tonalità sgargianti come l'arancio e con bustier dalle coppe strutturate, ora la ritroviamo con un nuovo mood, completamente differente, con abiti più trendy e contemporanei e soprattutto con un inedito hairstyle dai capelli wet a effetto bagnato.

Il nuovo look di Giulia Stabile

Il look con capelli e wet e blazer oversize

Il nuovo look di Giulia Stabile per This is me gioca con contrasti tra tessuti leggeri e semi trasparenti, come il pizzo, e stoffe più scure e pesanti. I contrasti ritornano anche nelle proporzioni e nell'opposizione tra la silhouette aderente del top con le linee extra large del blazer. Per la prima serata la ballerina indossa un completo in pizzo burgundy di Oh Carla, composto da un top incrociato sul davanti e legato dietro il collo, che lascia la pancia scoperta, abbinato a una gonna a vita bassa realizzata nello stesso tessuto e nello stesso colore del crop top. Per completare l'outfit da sera Stabile sceglie un blazer scuro oversize dalla linea extra large, con maxi rever a lancia appuntiti, e boots Gianvito Rossi. Il make up riprende i colori dell'outfit, sulle labbra un rossetto bordeaux sfumato. I capelli sono poi protagonisti grazie a un hairstyle di tendenza, con chioma wet, mossa e finto spettinata, e ricci a effetto bagnato.