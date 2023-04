Giulia Salemi, il look da imitare in primavera è con i maxi cuissardes effetto denim Giulia Salemi è volata a Los Angeles e ne ha approfittato per sfoggiare un look all’insegna del glamour e della sensualità. L’accessorio che ha indossato che si preannuncia un must della primavera? I maxi cuissardes a effetto denim.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi è volata a Los Angeles: dopo il successo del Grande Fratello Vip e la Pasqua "movimentata" con Pierpaolo Pretelli, ha pensato bene di concedersi un po' di relax. Certo, in America ha intenzione di portare avanti alcuni progetti professionali top secret, ma è chiaro che sta anche trovando il tempo per divertirsi e per scaricare lo stress accumulato durante gli ultimi mesi lavorativi. Per il viaggio aveva optato per un outfit comodo ma allo stesso tempo originale (con una felpa da "futura milf"), ma è nelle ultime ore che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. La mania da seguire durante la primavera 2023? Quella dei maxi cuissardes in denim.

Giulia Salemi ricicla la giacca di pelle

Al motto di "Buongiorno da LA", Giulia Salemi si è immortalata sullo sfondo delle iconiche palme di Berverly Hills in una versione super glamour. Complici le temperature calde del luogo, ha potuto lasciare spazio a dei capi che si riveleranno perfette per le giornate soleggiate della primavera. Ha infatti abbinato una semplice canotta crop in total white a un paio di micro shorts in denim nero, per la precisione un modello sgambato, con gli orli sfilacciati e a vita bassa, così da lasciare in vista gli addominali. Per completare il tutto ha scelto un accessorio "riciclato", ovvero la giacca di pelle con le maniche stringate che aveva già indossato durante la reunion con i concorrenti del GF Vip.

Giulia Salemi con la giacca "riciclata"

Gli stivali effetto jeans di Giulia Salemi

Al di là degli shorts e della giacca, ad attirare le attenzioni dei fan nel look di Giulia Salemi è stato un altro accessorio: i maxi cuissardes effetto denim decorati con dei micro cristalli sulla parte alta. Si tratta di un paio di stivali firmati Paris Texas che sembrano di jeans ma che in realtà sono in suede azzurro denim, hanno un vertiginoso tacco a spillo e sono alti fin sopra alla coscia.

Leggi anche Giulia Salemi, look Barbiecore alla festa di Tommaso Zorzi con abitino e stivali abbinati

I cuissardes Paris Texas

Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 1.240 euro e sono destinati a diventare un vero e proprio must della primavera. Certo, essendo molto coprenti non si adeguano alle temperature calde di fine primavera, ma l'effetto glamour è assolutamente assicurato, soprattutto se si abbinano a pantaloncini e minigonne. In quante prenderanno ispirazione dal look di Giulia?