Giulia De Lellis con la tutina trasparente: per il lancio di Mugler x H&M scopre il lato b Ieri sera Giulia De Lellis ha partecipato all’evento per il lancio di Mugler x H&M che si è tenuto a Milano. Ha sfoggiato uno dei look della collezione, osando con le trasparenze: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 11 maggio 2023, è una giornata molto attesa dai fashion addicted più incalliti, il motivo? È stata lanciata sul mercato la collezione Mugler x H&M. Questa mattina si sono aperte le vendite dei capi iconici firmati a quattro mani dalla Maison francese e dal colosso svedese del low-cost, dalle catsuit a effetto nudo ai pantaloni con le cuciture a spirale, fino ad arrivare alle giacche con le spalline imbottite. È proprio per celebrare una collaborazione tanto glamour che ieri sera a Milano è stato organizzato un evento a tema. Naturalmente le star non si sono lasciate sfuggire un'occasione simile e ne hanno approfittato per sfoggiare gli outfit più audaci della linea. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Giulia De Lellis, che ha pensato bene di osare con un sensuale nude look.

Il nude look di Giulia De Lellis

Il lancio mondiale di Mugler x H&M si è svolto in contemporanea a Milano e Los Angeles. Nello store milanese in Piazza Duomo 25 del colosso svedese star e influencer hanno celebrato l'arrivo sul mercato della collezione, sfoggiando in anteprima alcuni capi iconici.

Giulia De Lellis in Mugler x H&M

Nelle scorse settimane avevamo già visto Lourdes Leon Ciccone con una delle tutine cut-out in versione low-cost firmate da Casey Cadwallader, ma ora è stata Giulia De Lellis a distinguersi per stile e sensualità. Al motto di "Siete pronti? Forse no", ha indossato l'iconica catsuit con i cut-out trasparenti all-over, lasciando scoperto sia il lato b (con tanto di tatuaggio sul gluteo) che il décolleté. A coprirla ci sono solo i pezzi di tessuto "a spirale", che hanno evitato ogni tipo di incidente hot.

Giulia De Lellis mostra il lato b

Giulia De Lellis indossa la giacca iconica

Sebbene la catsuit trasparente sia uno dei capi chiave della collezione Mugler x H&M, Giulia De Lellis non si è aggirata tra le strade di Milano con il suo nude look (un tantino troppo audace per la normale vita quotidiana). Ha preferito la tutina con un blazer coordinato.

Giulia De Lellis con la giacca Mugler

Si tratta di un modello firmato sempre Mugler, ha l'abbottonatura a corsetto, dei dettagli in rete lungo i fianchi e il colletto con revers. Maxi zeppe di vernice, occhiali da sole mini in stile diva e Kelly bag di Hermès tra le mani: Giulia De Lellis si è trasformata in una dark lady e sembra non avere nulla da invidiare alle influencer di fama internazionale in fatto di stile e di sensualità.