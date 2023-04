H&M X Mugler, tutti i capi della collezione low-cost con tutine nude e denim H&M ha annunciato la Maison scelta per il lancio della nuova collezione griffata ma in versione low-cost. Si tratta di Mugler, che in collaborazione col brand svedese ha realizzato una capsule che reinterpreta in chiave contemporanea alcuni dei capi iconici degli anni ’80 e ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'arrivo della primavera ritorna anche una delle iniziative fashion più attese dell'anno: la collaborazione di H&M con una Maison di lusso. Negli anni scorsi il colosso del low-cost svedese aveva lanciato delle esclusive partnership con alcuni dei più grandi nomi della moda, da Erdem a Moschino, fino ad arrivare a Kenzo e a Versace, ma è in questo 2023 che darà vita a una linea capace di fondere glamour, sensualità e trend di stagione, tutto in "formato economico". L'azienda ha infatti svelato che ha realizzato una collezione con Mugler, una vera e propria reinterpretazione di alcuni look d'archivio firmati dal leggendario Thierry Mugler tra gli anni '80 e '90: ecco alcune anteprime dell'esclusiva capsule.

I capi iconici della collezione H&M X Mugler

H&M e Mugler hanno collaborato per lanciare sul mercato una capsule collection griffata ma in versione low-cost. Casey Cadwallader, direttore creativo della Maison, ne ha seguito ogni fase della realizzazione, così che potesse "racchiudere lo spirito originale e vivace del marchio”. Lo stilista ha spiegato che il suo obiettivo era rendere omaggio alla storia e all'archivio Mugler, reinterpretando in chiave contemporanea look e accessori iconici degli anni '80 e '90. Spalline oversize, multi-cucitura a spirale, jeans baggy in nylon e catsuit a effetto nude: la capsule low-cost è un vero e proprio omaggio ai tratti distintivi dell'estetica di Thierry Mugler.

H&M X Mugler

H&M X Mugler, dalla linea uomo agli accessori gender fluid

Oltre alla classica linea donna, ci sarà anche una parte dedicata al menswear con blazer senza revers e felpe col corsetto, mentre gli accessori saranno gender fluid, dai guanti ai collant, fino ad arrivare alle borse e ai gioielli (questi ultimi arricchiti dalle iconiche gocce a lacrima simbolo della Maison). Casey Cadwallader ha lavorato in prima linea per realizzare una collezione capace di incarnare alla perfezione l’universo unico e vibrante di Mugler. Come lui stesso ha dichiarato nelle note stampa diffuse per il lancio della capsule, l'obiettivo è creare "un’opportunità per una comunità globale di fan di possedere un capo dall’eredità del marchio".

H&M X Mugler

Quando arriva nei negozi la collezione di H&M e Mugler

Quando arriverà sul mercato la collezione H&M x Mugler? Sebbene il marchio svedese abbia già svelato in anteprima i look della capsule, aprirà le vendite solo il prossimo 11 maggio. Abiti e accessori potranno essere acquistati online, nei negozi H&M e in alcune boutique selezionate ma, considerando che sono stati prodotti tutti in limited edition, ci si dovrà affrettare per accaparrarsi i capi del propri sogni. Negli scorsi anni alcune delle linee "griffate" di H&M avevano registrato il sold-out fin da pochi minuti dopo il lancio e probabilmente anche quella realizzata con Mugler andrà incontro allo stesso "destino". Il motivo? Negli ultimi anni le silhouette aderenti, i cut-out sensuali e i dettagli avanguardisti tipici della Maison hanno letteralmente spopolato tra le star, dunque di sicuro saranno moltissimi coloro che già sognano di sfoggiare un outfit da celebrities ma in versione economica.