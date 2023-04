Lourdes Leon Ciccone alla sfilata Mugler x H&M: la tutina cut-out rivela i tatuaggi all’inguine Ieri sera a New York si è tenuta la sfilata evento per il lancio della collezione H&M x Mugler. Tra le star che hanno seguito lo show dal front-row c’era anche Lourdes Leon Ciccone, apparsa in una sensuale versione dark con un’iconica tutina cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

H&M ha lanciato una nuova ed esclusiva collezione griffata in versione low-cost: quest'anno ha collaborato con Mugler, dando vita a una iconica linea fatta di jeans baggy in nylon, catsuit effetto nude e cuciture a spirale. Sebbene tutti i capi siano stati messi in vendita a partire dall'11 maggio, solo nelle ultime ore si è tenuta una sfilata evento a New York. Tra esibizioni esclusive, look audaci e un front-row invaso dalle star, il colosso svedese è riuscito a fare concorrenza al prêt-à-porter. Tra gli ospiti che hanno seguito lo show c'era anche un volto particolarmente noto agli amanti dei social: Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, apparsa super sensuale in una catsuit dark.

Lourdes Leon Ciccone come una dark lady

Lourdes Leon Ciccone ieri sera ha partecipato alla sfilata evento di H&M x Mugler che si è tenuta a New York per il lancio globale della collezione. Da sempre condivide con la Maison un rapporto molto speciale, non a caso anche in passato aveva già sfoggiato le iconiche catsuit a effetto nude, ed è per questo che non poteva proprio perdersi uno show tanto esclusivo. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di sensualità? Così come la gran parte degli ospiti, anche lei ha indossato uno dei capi simbolo dell'esclusiva linea, trasformandosi in una iper femminile dark lady.

Lourdes Leon Ciccone in H&M X Mugler

La catsuit "tagliata" della figlia di Madonna

La figlia di Madonna ha puntato tutto su tutina in lycra total black ricoperta di tagli cut-out rivelatori (firmata H&M X Mugler). Si tratta di un modello aderentissimo e "bucato" su fianchi, spalle e décolleté, con i pantaloni con le cuciture "a spirale" dalle trasparenze rivelatrici. Il tulle nude su fianchi e gambe ha infatti lasciato intravedere sia il tanga sgambatissimo e logato che i tatuaggi a forma di zampetta che ha sui lati dell'inguine. Cappotto di pelliccia lungo fino ai piedi, sandali col tacco a spillo e rossetto scuro molto marcato: complici anche i capelli lisci e neri, Lourdes si è trasformata nella regina dello stile dark. In quante saranno così audaci da indossare la jumpsuit anche nella vita "reale"?

