Mugler e H&M lanciano la collaborazione dell’anno: la couture alla portata di tutti H&M unisce le forze con Mugler per lanciare una nuova capsule collection: quando arriva nei negozi e cosa vedremo nella collaborazione.

A cura di Beatrice Manca

Bella Hadid in Mugler

La moda, si sa, ha un debole per le collaborazioni, ma questa promette di essere un cult annunciato. H&M ha annunciato il lancio di una capsule collection insieme a Mugler, la casa moda che nelle ultime stagioni ha conquistato il mercato con catsuit e body trasparenti indossati da star come Dua Lipa, Miley Cyrus e Kylie Jenner. L'occasione di aggiudicarsi gli iconici abiti a prezzi democratici farà gola a molte fashion victim: tutto ciò che sappiamo sulla capsule collection.

Le collaborazioni d’autore di H&M

H&M da due decenni punta sulle collaborazioni d’autore: da Karl Lagerfeld nel 2004 a Lanvin, da Versace a Giambattista Valli, fino alla più recente con l‘icona di stile ultracentenaria Iris Apfel. L’idea di rendere il lusso accessibile e la moda alla portata di tutti ha contribuito al successo della catena svedese. H&M ha lanciato la formula del matrimonio tra couture e catene low cost che ha caratterizzato la moda degli anni Dieci e l'era delle ‘collab'. Alcune collaborazioni sono diventati veri e propri fenomeni, con code fuori dai negozi fin dalla notte prima.

La capsule Collection di H&M e Mugler

Questa nuova collaborazione promette di diventare il fashion drop dell'anno: la Maison Mugler ha conosciuto un successo straordinario negli ultimi anni vestendo personaggi del calibro di Dua Lipa, Kylie Jenner e Lourdes Leon Ciccone. La figlia di Madonna infatti è modella e testimonial della Maison. La morte del fondatore Thierry Mugler, nel 2022, e le retrospettive a lui dedicate, poi, hanno contribuito a consolidare il mito intorno al geniale e visionario designer. La nuova capsule è stata ideata da Ann-Sofie Johansson (consulente creativa di H&M) e Casey Cadwallader, designer di Mugler dal 2017: il risultato, spiegano, fonde il meglio di entrambi i brand. Molto probabilmente rivedremo i body e i catsuit a intarsio, finalmente a prezzi democratici. La buona notizia? Non c’è molto da aspettare: la collezione è attesa nei negozi già per la primavera 2023, giusto in tempo per rifarsi il guardaroba prima dei party estivi!