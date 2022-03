Iris Apfel x H&M, arriva la collezione dell’icona di stile: quanto costano giacche e abiti colorati H&M unisce le forze con Iris Apfel, influencer di quasi 101 anni: dalla giacca con le rouches ai gioielli-ranocchia, ecco i capi cult della capsule collection.

A cura di Beatrice Manca

Cento anni e non sentirli: Iris Apfel, icona di stile e influencer, è un vulcano di idee. La scorsa estate ha compiuto cento anni ma continua a essere una presenza fissa nel mondo della moda. Oggi, giovedì 31 marzo, arriva nei negozi la sua ultima creatura: una capsule collection creata in collaborazione con il colosso di moda low cost H&M. La collezione Iris Apfel x H&M, in vendita da oggi, rivisita i capisaldi del suo stile: colori accesi, stampe jacquard, caftani e completi colorati. Il tutto, ovviamente, con un tocco di stravaganza: giacche di piume, maxirouches e gioielli colorati a forma di ranocchia o di baccello.

la capsule collection Iris Apfel x H&M

Iris Apfel x H&M, i pezzi cult della capsule collection

Iris Apfel è nota per il suo stile ricercato e stravagante, un trionfo di colore, stampe e accessori. Da oggi tutte potranno copiare il suo stile allegro, a patto di affrettarsi: la selezione di capi sul sito sta andando velocemente sold out e sui social già si chiede un restock dei pezzi cult. Tra i capi più ambiti sicuramente c'è il tailleur stampato con motivo botanico, nei toni dell'acquamarina, da abbinare alle slippers in simil-broccato. Blazer e pantaloni costano rispettivamente 149 e 99 euro.

Iris Apfel x H&M

Colore, colore e ancora colore: i capi della capsule collection sono un inno all'ottimismo, perfetto per la primavera. Tra i must have c'è sicuramente la gonna plissettata a fiori, in vendita al prezzo di 149 euro, e la camicia abbinata, 99 euro.

Iris Apfel x H&M

Un pezzo iconico dello stile di Iris Apfel è l'abito caftano, da portare con maxicollane: il modello a tunica nero, venduto al prezzo di 89 euro, è andato immediatamente sold out.

L’abito caftano di Iris Apfel x H&M

Se siete fan dei look total black, alcuni look della capsule collection sono pensati per voi, come il top a collo alto in maglia a costine e gli shorts con i profili bianchi, spiritosi e bon ton: sono in vendita entrambi al prezzo di 24,99 euro.

Shorts a coste Iris Apfel x H&M

Non mancano i capi ironici, come il costume da bagno "celebrativo": un costume intero arancione, con profili neri a contrasto, e la scritta cento per ricordare il traguardo celebrato lo scorso anno dall'icona di stile. Il dettaglio in più? I due zeri sono uniti da un piccolo ponte, proprio come i celebri maxi occhiali di Iris Apfel.

Costume intero Iris Apfel x H&M

Tra i capi più iconici (già sold out) c'è la giacca lilla con maxi volant, perfetta per rallegrare le giornate di primavera. Ma un posto d'onore meritano gli accessori, che Iris Apfel considera da sempre la parte più importanti di ogni look: la capsule include maxi bracciali, orecchini spiritosi a forma di baccello e collane con il pendente a rana. Il pezzo da collezione è l'anello con la "miniatura" dell'influencer e gli iconici occhiali di cristalli, in vendita a 34,99 euro.

anello e giacca Iris Apfel x H&M

La linea, in vendita online e in alcuni negozi selezionati, fa parte delle ormai celeberrime collaborazioni di H&M. Negli anni il colosso svedese ha unito le forze con brand di alta moda, da Lanvin a Versace, e noti stilisti, firmando pezzi finiti puntualmente sold out. Quest'anno H&M ha scelto di celebrare la newyorkese Iris Apfel, paladina del divertimento nella moda anche a cento anni: Iris Apfel ha iniziato a lavorare come modella e testimonial dopo gli ottant'anni, sfoggiando outfit sempre colorati e vivaci. Abbasso il minimalismo: quest'estate more is more!