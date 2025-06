video suggerito

Gilda Ambrosio apre il primo negozio The Attico: perché nel centro della boutique c'è un bagno di lusso Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini hanno aperto il primo store di The Attico a Ibiza: per quale motivo riproduce i diversi ambienti di un viaggio di lusso?

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche tempo a questa parte si parla molto di Gilda Ambrosio e non solo per il presunto flirt con Stefano De Martino. Oltre a essere stata paparazzata spesso con il presentatore, l'imprenditrice è anche più attiva che mai dal punto di vista professionale. Di recente, infatti, è sbarcata a Ibiza con il primo store di The Attico, il marchio di moda che ha fondato nel 2016 con l'amica e collega Giorgia Tordini. Le due non hanno scelto l'isola delle Baleari a caso: in occasione del lancio del brand nel retail, hanno voluto puntare tutto su un luogo a loro particolarmente caro, dando vita a un ambiente "fuori dal comune" che sembra essere a tutti gli effetti una casa di lusso. Per quale motivo all'interno del negozio sono stati riprodotte le diverse "zone" di un bagno a 5 stelle?

Com'è fatto lo store a Ibiza di The Attico

"Il bagno è la prima stanza del nostro appartamento diffuso. The Attico Floorplan e Ibiza, con la sua luce surreale e il suo senso di libertà, sembravano l'inizio perfetto. È un inizio, ma anche un ritorno a casa. Benvenuti nel nostro primo negozio", sono state queste le parole che Gilda e Giorgia hanno usato sui social per mostrare il primo store del loro brand. Si trova nel centro di Ibiza, luogo in cui entrambe da anni trascorrono le estati, e la cosa particolare è che gli abiti griffati, le borse iconiche e i tacchi a spillo logati sono stati esposti in ambienti che sembrano essere vere e proprie stanze da bagno. All'ingresso c'è un'enorme vasca tonda di marmo bianco, poi si continua con una stanza dedicata alla toeletta, per poi passare a una sala circondata da specchi con lavabo con pezzi gold. L'ultima camera è una sorta di "sala d'attesa" per la toilette con tanto di comode poltrone e specchi.

Il progetto Floorplan di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini

Per quale motivo il primo store di The Attico riproduce un bagno di lusso? Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini per il debutto nel retail intendono trasformare ogni store in una camera della loro residenza, come se si trattasse di un appartamento diffuso con stanze in città diverse. Il nome del progetto è Floorplan, ovvero "planimetria", e fa riferimento proprio al fatto che i negozi vengono pensati come ambienti domestici. L'obiettivo è creare un rapporto profondo con i clienti, eliminando simbolicamente il confine tra casa e negozio. Insomma, Gilda e Giorgia vogliono esprimere la loro personalità a 360 gradi e non esiste luogo migliore del proprio appartamento per farlo.

