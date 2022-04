Gianluca Grignani, allestimento rock al party per i 50 anni: perché sulla torta c’è Joker Gianluca Grignani ha festeggiato (in ritardo) i 50 anni assieme a tanti amici. Ha spento le candeline di una torta personalizzata, con Joker disegnato alla base. In questo personaggio il cantante si riconosce in modo particolare.

A cura di Giusy Dente

Gianluca Grignani ha compiuto 50 anni lo scorso 7 aprile. Ha festeggiato un po' in ritardo, ma la ricorrenza non poteva certo passare inosservata. Attorno a sé ha voluto tanti amici, che lo hanno accompagnato in una serata speciale, un party con allestimento rock curato in ogni dettaglio e torta personalizzata.

Gianluca Grignani festeggia i 50 anni (e non solo)

Oltre ai 50 anni, Gianluca Grignani ne ha approfittato per celebrare anche l'uscita del nuovo singolo, A long goodbye. Il party si è svolto nel ristorante Zushi. Erano presenti tanti volti noti, del mondo della musica e non solo: Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, Eleonoire Casalegno, Giacomo Urtis, Pago, Irama. Proprio con quest'ultimo il cantante è salito sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, per duettare sulle note di La mia storia tra le dita. L'esibizione ha fatto discutere per le sue condizioni fisiche e di salute, ma Grignani ha confermato di essere un animale da palcoscenico, un vero rocker imprevedibile e coinvolgente, che il pubblico non ha mai smesso di amare.

Perché Joker sulla torta di Gianluca Grignani

Il rocker ha testimoniato alcuni momenti salienti della festa sui social. Su Instagram lo vediamo mentre fa il brindisi davanti alla torta a tre piani, con tanto di basso in miniatura. Ha stappato la bottiglia proprio con il collega e amico Irama, poi ha spento le candeline col cappello. La torta, bianca e nera, aveva alla base un volto inconfondibile: quello di Joker. Il riferimento è una sua recente intervista, in cui ha spiegato perché sente questo personaggio così vicino.

Il cantante si è raccontato intimamente al Corriere della Sera. Ha fatto un bilancio dei suoi 50 anni, sia come uomo che come artista. "Ho 4 figli, mi sono separato, ho fatto un cambio di vita radicale. Oggi mi sento come se fossi vergine della vita che arriva", ha detto. Gianluca Grignani gode dell’affetto di tanti fan, che lo hanno sempre sostenuto nella carriera, fatta di tanti alti e bassi. L’artista se da un lato vanta dei grandi successi, che a distanza di tempo ancora sono dei punti fermi della storia della nostra musica, dall’altro ha conosciuto anche momenti difficili.

Un’altalena insomma, frutto della sua doppia anima. Al quotidiano ha spiegato proprio questo, paragonandosi al noto personaggio dei fumetti e del cinema: "Ho un’anima doppia. C’è il Joker buono e quello cattivo; quello cattivo l’ho chiuso in una gabbia e rimane lì; quello buono ogni tanto esce, soprattutto sul palco. Se esce lo rimetto dentro, ma ormai è anni che non si fa vedere. Io l’ho visitata la parte oscura, non è quella che ti fa fare le cazzate, è proprio un’anima stronza che bisogna tenere a bada".