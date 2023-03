Giacomo Giorgio da piccolo: com’era Ciro di Mare Fuori prima del successo Giacomo Giorgio è uno degli attori del momento: interpreta Ciro Ricci in Mare Fuori. Nel giorno del compleanno ha festeggiato mostrando una foto del passato.

A cura di Giusy Dente

Giacomo Giorgio da bambino e oggi

I giovani attori di Mare Fuori sono le star del momento. La serie tv dopo il debutto in Rai è diventata un fenomeno di culto grazie alla pubblicazione su Netflix, che ha permesso di raggiungere un pubblico molto più ampio. Le storie dei detenuti e del personale di un istituto penitenziario minorile napoletano (ispirato al carcere di Nisida) stanno riscuotendo un enorme successo e gli attori che vestono i panni dei personaggi in breve tempo sono diventati degli idoli. Alcuni di loro hanno già esperienze di recitazione alle spalle su piccolo e grande schermo, per altri invece Mare Fuori ha rappresentato il momento del debutto. Giacomo Giorgio per esempio aveva già una certa notorietà: ma com'era l'attore da bambino, prima del successo?

La foto di Giacomo Giorgio da bambino

Classe 1998, Giacomo Giorgio è nato a Napoli e ha iniziato a studiare recitazione sin da piccolissimo, trasferendosi prima a Milano e poi a Roma. Oltre alla recitazione ama la musica: suona la chitarra e il pianoforte. Gli piace anche lo sport: gioca a tennis e pratica lo yoga. È molto riservato, difatti il suo privato è un mistero e anche sui social non è particolarmente attivo, dando priorità solo a foto che lo ritraggono in momenti di vita professionale, tra un set e l'altro.

Nel giorno del suo compleanno però, lo scorso 4 maggio, si è lasciato andare anche lui ai ricordi, portando fan e follower in un momento di vita privata del passato. Ha condiviso con la sua community uno scatto che lo ritrae bambino, probabilmente nel giorno di Carnevale: indossa un adorabile costume di Zorro, con tanto di spada, cappello con l'inconfondibile Z e addirittura i baffetti.

Giacomo Giorgio è Ciro di Mare Fuori

La trasformazione di Giacomo Giorgio

Non è un volto nuovo sul piccolo schermo, quello di Giacomo Giorgio. Molti, trovandolo nel cast di Mare Fuori, hanno immediatamente riconosciuto in lui un personaggio de I Bastardi di Pizzofalcone e di Sopravvissuti, due note produzioni targate Rai. Ma nel 2017 ha recitato anche nel film Federico Moccia Non c’è campo.

In Mare Fuori interpreta Ciro Ricci nella prima stagione, ma compare anche in diversi momenti della terza e della quarta. Questo personaggio ha dato notevole spinta alla sua carriera. Qualche anno fa forse non avrebbe neppure immaginato di salire sul palco dell'Ariston! E invece è accaduto, col resto del cast della serie, che Amadeus ha voluto ospitare al Festival di Sanremo per cantare la famosa sigla della serie tv.

Il personaggio di Ciro è molto complesso e il pubblico ha imparato ad amarlo moltissimo, con tutte le sue contraddizioni. Giacomo Giorgio, però, ora è pronto a separarsi da lui e intraprendere nuove avventure professionali. Presto lo ritroveremo in nuovi progetti.