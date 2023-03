Ginevra Lamborghini da piccola: com’era la star prima del successo Ginevra Lamborghini è ormai una star della tv ma in quanti sanno com’era prima del successo? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare le curiosità dei fan: ecco le sue foto da bambina.

A cura di Valeria Paglionico

Ginevra Lamborghini ha conquistato il pubblico televisivo negli ultimi mesi, per la precisione quando lo scorso autunno è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Sebbene abbia chiuso la sua esperienza al reality dopo poche settimane, vista la squalifica legata al caso Marco Bellavia, si è continuato a parlare a lungo di lei. Il motivo? Non solo il rapporto conflittuale con la sorella Elettra ma anche la liason con Antonino Spinalbese, che a quanto pare starebbe continuando lontana dai riflettori. In quanti sanno com'era Ginevra prima del successo?

Ginevra Lamborghini è una star della tv

È diventata famosa per il cognome "noto", successivamente è stata associata alla sorella Elettra, mentre ora sta provando a costruirsi una carriera da sola tra musica e reality: Ginevra Lamborghini in poco tempo è diventata amatissima grazie alla sua semplicità e alla sua simpatia. Oggi siamo abituati a vederla glamour e meravigliosa sul palco di Canale 5 ma com'era prima del successo? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove non ha mai esitato a condividere delle foto del passato. Così come la sorella Elettra, ricorda con affetto la sua infanzia spensierata ed è per questo che spesso posta proprio degli scatti "rubati" dai vecchi album di famiglia.

Ginevra Lamborghini da bambina

Le foto di Ginevra Lamborghini da bambina

Caschetto liscio e dritto, frangetta sbarazzina ed espressione vispa: Ginevra Lamborghini da bambina era letteralmente adorabile. A differenza delle sorelle, lei è l'unica che ha gli occhi nocciola (e non azzurri) ma, nonostante ciò, vanta uno sguardo sveglio e profondo.

Una vecchia foto di Ginevra Lamborghini

Questo piccolo dettaglio non è mai cambiato, tanto che anche da piccola riusciva a penetrare la macchina da presa. Si divertiva a indossare cappellini di paglia, rubava i bigodini alla mamma ed era sempre molto spontanea anche quando veniva fotografata: insomma, Ginevra è sempre stata adorabile e le sue immagini in versione "baby" ne sono solo l'ennesima prova.