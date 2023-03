Gli attori di Mare Fuori, da Gomorra a Skam: dove li avevamo già visti Da Naditza a Cardiotrap, passando per Ciro e Carmine, sono tanti i personaggi di Mare Fuori che ricordano volti già visti in passato sul piccolo schermo. Tra serie Tv e fiction, ecco dove li avevamo già visti.

A cura di Andrea Parrella

Mare Fuori rappresenta uno spartiacque nella storia della nostra serialità, probabilmente il primo esempio di serie teen di grande successo e interamente italiana. La serie targata Rai e prodotta da Picomedia, giunta alla sua terza stagione, è animata da un cast corale che va a pescare nei meandri della serialità televisiva e della fiction italiana, annoverando interpreti che il pubblico ha imparato a conoscere anche per altri titoli celebri, non solo ambientati a Napoli. Tra questi alcuni, in particolare, li avevamo già conosciuti per serie come Gomorra, considerata in un certo senso l'antitesi di Mare Fuori, ma anche La Porta Rossa, Un Professore, I Bastardi di Pizzofalcone, Doc – Nelle tue mani, ma anche film come il noto Nostalgia.

Valentina Romani – Protagonista delle prime tre stagioni di Mare Fuori nel ruolo di Naditza, Valentina Romani è forse l'interprete che alla giovinezza accompagna il numero di ruoli più cospicui in repertorio. Classe 1996, negli anni l'abbiamo vista in titoli come Che Dio ci aiuti 3, Un passo dal cielo 3, Fuoriclasse 3, Tutto può succedere, Questo è il mio paese – serie TV, Rex 8 – serie TV, La porta rossa, Skam Italia, Alfredino – Una storia italiana – miniserie TV.

Ecco Valentina Romani nella prima stagione di Skam.

Carmine Recano – La lista dei ruoli interpretati da Carmine Recano nella sua carriera (considerando solo la televisione) è lunghissima. Si va da Un posto al sole a Don Matteo 2, passando per Un medico in famiglia 4, Capri, Provaci ancora prof!, Il clan dei camorristi, Sopravvissuti. E sono solo alcuni dei titoli ai quali ha preso parte negli anni.

Reano nel 2014 alla presentazione di Un’altra vita

Massimiliano Caiazzo – Anche il Carmine Di Salvo di Mare Fuori non era alla sua prima esperienza. Sul piccolo schermo molti lo ricorderanno per la partecipazione alla fiction Furore.

Massimiliano Caiazzo

Giacomo Giorgio – Anche lui volto di punta della prima stagione nel ruolo di Ciro, e poi ancora presente in molti flashback della terza e quarta stagione, Giacomo Giorgio ha avuto un ruolo in un'altra nota serie Tv Rai ambientata Napoli come I Bastardi di Pizzofalcone, ma anche un ruolo in Sopravvissuti, prodotto andato in onda più di recente, sempre su Rai1.

Giacomo Giorgio in "Sopravvissuti"

Artem Tkachuk – Tra i personaggi più amati delle prime stagioni di Mare Fuori c'è sicuramente quello di Pino ‘o pazz', interpretato dall'attore napoletano di origini ucraine Artem Tkachuk. Anche lui, come molti interpreti della serie, ha iniziato prima di Mare Fuori il suo percorso e, in particolare, tanti lo avranno riconosciuto per il suo ruolo nel film di Mario Martone Nostalgia, con protagonista Pierfrancesco Favino, ma anche quello ne La Paranza dei Bambini.

Artem Tkachuk ne La Paranza dei bambini

Nicolas Maupas – Anche il chiattillo Nicolas Maupas aveva già lavorato in Tv in diverse occasioni prima di Mare Fuori. In particolare, l'attore italo francese era stato protagonista della serie Rai Nudes. Poi, nel 2021, Nicolas Maupas ottiene il ruolo di Simone Balestra, il figlio del protagonista della serie Un professore in onda su Rai 1.

Nicolas Maupas in Nudes

Antonio Orefice – Anche lui, che nella serie veste i panni di Totò, fedele bravo al seguito di Ciro, è un volto noto in particolare per diversi ruoli nel passato recente e, in particolare, tra i diversi interpreti che prima di Mare Fuori hanno lavorato all'altro fenomeno seriale recente napoletano, ovvero Gomorra. Nella prima stagione della serie interpretava infatti Bruno, amico di Danielino, ucciso dal personaggio di Salvatore Conte.

Antoni Orefice in Gomorra

Domenico Cuomo – Nella serie Mare Fuori è Cardiotrap, ma anche Domenico Cuomo aveva già preso parte alla nota serie Sky Gomorra quando era ancora giovanissimo. Nella terza stagione del prodotto targato Sky interpretava infatti Cosimo, nipote di Sangue Blu. Eccolo qui in una foto con l'attore Arturo Muselli, che in Gomorra era proprio Sangue Blu.

Domenico Cuomo con Arturo Muselli

Emanuele Vicorito – In Mare Fuori ha un ruolo laterale ma di rilievo, interpretando Enzo di Salvo, il fratello di Carmine che, in buona sostanza, segna la scelta del protagonista di non perseguire la vita malavitosa così come il suo nome imporrebbe. Vicorito nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse fiction e serie Tv, molte di queste ambientate proprio a Napoli. Da Un posto al sole a La squadra, passando per Gomorra – La serie in cui era ‘O pop' a Il sindaco pescatore, fino a Il commissario Ricciardi.

Emanuele Vicorito in Gomorra

Vincenzo Pirozzi – Anche Vincenzo Pirozzi, che in Mare Fuori interpreta Antonio Valletta e che ha sulle spalle diversi ruoli in carriera ed è anche un regista, sarà stato riconosciuto da molti per un ruolo in particolare degli ultimi anni. Pirozzi ha infatti interpretato in Gomorra il fortunato personaggio di Lelluccio Maglioccia, figlio di Scianel.

Vincenzo Pirozzi in Gomorra

Ivan Boragine – Tra gli interpreti di Mare Fuori che si sono fatti riconoscere negli ultimi anni grazie alla partecipazione a Gomorra c'è anche Ivan Boragine, che ha interpretato Michele Casillo nella serie Sky, mentre ha vestito i panni di un poliziotto in Mare Fuori.

Ivan Boragine nella serie Gomorra

Agostino Chiummariello – Anche Agostino Chiummariello, che in Mare Fuori interpreta il ruolo della guardia Gennaro, ha ricoperto diversi ruoli in Tv negli ultimi anni. Oltre a essere stato Nicola Sanni in Gomorra, nel 2011 ha interpretato un Prefetto di tribunale nella serie di Rai1 "Il Generale dei Briganti”.

Carmen Pommella – Anche Carmen Pommella ha lavorato molto frequentemente in produzioni televisive molto note negli ultimi anni. Oltre a Mare Fuori, in cui interpreta il ruolo di Nunzia, l'abbiamo vista in Tv in Gomorra, dove era la madre di bruno, ma anche nella recente trasposizione televisiva di Natale in Casa Cupiello, nota commedia di Eduardo De Filippo.

Roberta Misticone – Roberta Misticone, che invece interpreta la madre di Nina nella serie Mare Fuori, la compagna di Carmine che mette al mondo la figlia del protagonista per poi essere uccisa, era stata la madre di Diego in Gomorra.