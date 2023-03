Massimiliano Caiazzo da piccolo: com’era Carmine di Mare Fuori prima del successo Massimiliano Caiazzo, meglio noto come Carmine di Mare Fuori, è tra gli attori più amati e richiesti del momento. In quanti hanno mai visto una sua foto da bambino, quando non avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo?

A cura di Valeria Paglionico

Mare Fuori è la serie cult del momento e sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni singolo dettaglio della vita privata dei protagonisti. Tra gli attori più amati c'è Massimilano Caiazzo, il 26enne che ricopre il ruolo di Carmine Di Salvo. Oggi siamo abituati a vederlo nei panni dell'adolescente che sogna di diventare parrucchiere nonostante la discendenza da una nota famiglia di camorristi, ma in quanti sanno com'era prima del successo? A soddisfare la curiosità dei fan è stato lui stesso sui social, dove ha postato delle sue vecchie foto da bambino.

La foto di Massimiliano Caiazzo da bambino

"Pittura, natura, recitazione e animali. Non è cambiato granché alla fine", sono queste le parole che Massimiliano Caiazzo ha usato per accompagnare un album dedicato completamente alla sua infanzia. Com'era da bambino? Vispo e adorabile. Nella prima foto del post, in particolare, indossava un maglione con la zip sul collo in rosso fuoco, capo coordinato a dei maxi occhiali da vista con la montatura total red. All'epoca l'attore portava i capelli corti, dunque non aveva già i ricci selvaggi che ad oggi lo contraddistinguono ma, nonostante ciò, era splendido. Il dettaglio rimasto invariato? Dall'infanzia a oggi non ha mai perso lo sguardo profondo e sveglio.

Massimiliano Caiazzo da bambino

La trasformazione di Massimiliano Caiazzo

Col passare degli anni Massimiliano è cambiato molto. È cresciuto ed è destinato a diventare un divo e un sex symbol. Sebbene abbia cominciato a recitare a 18 anni, ha raggiunto il successo solo con la fiction Mare Fuori, nella quale interpreta il personaggio di Carmine. Da quel momento in poi, la sua carriera è stata in continua ascesa e ad oggi, a 26 anni, viene invitato spesso sia in tv che alle sfilate di moda. Il dettaglio estetico che le fan amano più di lui? La chioma extra riccia dallo stile sauvage, alla quale ha rinunciato solo quando ha ricoperto un ruolo nel remake di Filumena Marturano firmato da Francesco Amato.