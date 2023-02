Georgina Rodriguez cambia look: la trasformazione è con le trecce lunghissime Georgina Rodriguez ha stupito tutti con un nuovo hair look: delle treccine extra long.

A cura di Giusy Dente

Nei momenti di vita quotidiana, quando non sfila sul red carpet e non presenzia ad eventi di gala ma magari è in viaggio o alle prese con lo shopping, Georgina Rodriguez predilige outfit casual e sportivi. Anche in questi casi non rinuncia al suo stile sempre trendy, in cui non mancano mai accessori di lusso, dettagli preziosi, firme di brand esclusivi. La compagna di Cristiano Ronaldo è un'icona fashion e ama condividere sui social, con fan e follower, i suoi look più alla moda. Stavolta a lasciare di stucco la community, però, non è stato il prezzo da capogiro di una borsa: è un'appassionata di questi accessori e possiede una collezione di elevatissimo valore. Ha stupito tutti con un nuovo hair look.

Il nuovo hair look di Georgina Rodriguez

Da sempre, Georgina Rodriguez è fedelissima alla sua chioma nero corvino. Non ha mai tinto i capelli neri, ma negli anni li abbiamo visti acconciati in tantissimi modi diversi, adattandosi anche alle occasioni. Agli eventi importanti la modella ha spesso optato per l'elegante chignon, per esempio al Festival del Cinema di Venezia 2022, edizione in cui ha sfoggiato anche la frangia. Capelli raccolti anche a Cannes 2022, quando ha sfilato sul red carpet ricoperta di cristalli scintillanti.

Ha sperimentato anche la coda di cavallo alta e la treccia extra long, ma di sicuro al raccolto preferisce portare i capelli sciolti, solitamente liscissimi. Del tutto a sorpresa, la modella ha esibito su Instagram un'acconciatura nuova e inaspettata. Ha modellato la lunga chioma corvina in tante trecce extra long, che le donano un aspetto sbarazzino e giovanile, ma curato al tempo stesso. Proprio le trecce sono tra le tendenze capelli per la Primavera-Estate 2023, come hanno dimostrato le passerelle della Milano Fashion Week.

Quanto costa il look comfy di Georgina Rodriguez

Negli scatti la neo 29enne (festeggiati da poco con un party di lusso) indossa un completino viola del brand Alo Yoga, specializzato in indumenti da yoga ma rivisitati in chiave moderna, che coniugano praticità e stile. Georgina Rodriguez è molto affezionata al marchio, di cui indossa spesso le creazioni per dei look comfy ma glamour. Stavolta ha optato per un tre pezzi composto da top con incrocio sul davanti, leggings e gonnellina a pieghe da tennis.

Costano rispettivamente 88, 140 e 92 euro. Il totale del look sportivo è 320 euro. Ha aggiunto scarpe da ginnastica bianche (coordinate ai calzettoni), una pelliccia e immancabile borsa griffata. Si tratta di un modello rosa confetto di Hermès, uno dei più iconici della Maison: la Kelly Bag con inserti in palladio, manico e tracolla. Georgina Rodriguez anche in tuta sa come spiccare.