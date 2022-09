Georgina Rodriguez a Venezia col nuovo tatuaggio: sul red carpet svela la dedica a Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez è stata tra le protagonista della seconda giornata del Festival del Cinema di Venezia. Sul red carpet ha sfilato in nero e ha rivelato un nuovo tatuaggio sul braccio: in quanti sanno che si tratta di una dedica a Cristiano Ronaldo?

La 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sta entrando nel vivo e, sebbene sia cominciata solo da due giorni, sono già moltissime le star arrivate in Laguna per calcare l'ambito red carpet. Ieri, ad esempio, è stato il turno di Georgina Rodriguez che, dopo lo sbarco al Lido in total white, ha scelto un sinuoso abito nero per la prima del film Tar. Al di là della sua innata sensualità e degli appariscenti gioielli scultura che ha sfoggiato, c'è stato un dettaglio inedito che ha attirato le attenzioni del pubblico: la modella ha un nuovo tatuaggio che nasconde un significato dolcissimo.

Georgina Rodriguez col tatuaggio in mostra a Venezia 79

Avete notato che Georgina Rodriguez a Venezia 79 ha sfoggiato un nuovo tatuaggio? Sul red carpet ha sfilato con le braccia nude, rivelando un disegno inedito sull'avambraccio sinistro, appena sopra al polso: è proprio qui che si è lasciata imprimere le lettere G e C unite da un cuore. La scritta sembra essere stata scritta da un bambino e il suo significato è abbastanza chiaro: è un simbolo di amore eterno, una dedica per Cristiano Ronaldo, la cui iniziale del nome sarà per sempre legata alla G di Georgina.

Georgina Rodriguez col nuovo tatuaggio sul braccio

La dolce dedica a Cristiano Ronaldo

Georgina ha fatto il suo primo tatuaggio qualche giorno fa, ha impresso sulla pelle il disegno di due angioletti, facendo riferimento a Esmeralda e al gemello che aspettava insieme a lei ma che ha perso la vita nel momento del parto. Durante quella stessa vacanza in Sardegna aveva già mostrato il secondo tattoo dedicato a Ronaldo ma nella foto in primo piano sul polso tutti gli occhi dei fan erano stati attirati dal preziosissimo Roelx in oro e diamanti che portava. Anche in quell'occasione, però, la modella aveva fatto una dolce dedica al calciatore, scrivendo nella didascalia: "Nella pelle, nell'anima e nel cuore".