Il primo tatuaggio di Georgina Rodriguez: il disegno nasconderebbe un commovente significato simbolico Georgina Rodriguez ha fatto il suo primo tatuaggio ma, a dispetto di quanto si potrebbe immaginare, non ha scelto qualcosa di puramente estetico o decorativo. Il disegno impresso sulla pelle della modella nasconderebbe un profondo e commovente significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Georgina Rodriguez: ha fatto visita al Santuario di Fatima ed è finita al centro delle polemiche col suo look iper griffato. Questa volta, però, la sua passione per il lusso non c'entra nulla. Fino ad oggi la modella non aveva mai seguito la mania dei tatuaggi e, come il compagno Cristiano Ronaldo, era rimasta tra le poche star ad avere il corpo "candido". Ora però le cose sembrano essere cambiate: Georgina ha approfittato della pausa lavorativa estiva per imprimere sulla pelle il suo primo tattoo. Non avrebbe optato per un disegno dal puro valore estetico, la sua scelta nasconderebbe un profondo e commovente significato simbolico.

Georgina Rodriguez fa il suo primo tatuaggio

Georgina Rodriguez sta trascorrendo questi ultimi giorni di ferie in "solitaria" in Sardegna. Cristiano Ronaldo è alle prese con la nuova stagione calcistica al Manchester United e lei ne sta approfittando per concedersi qualche momento di relax e divertimento con la famiglia e con gli amici. Nelle ultime ore, inoltre, ha deciso di fare il suo primo tatuaggio rivolgendosi a Berni, un noto tatuatore spagnolo che sui social non ha potuto fare a meno di ringraziarla per la fiducia. Qual è il disegno che si è lasciata imprimere sulla pelle? Sebbene non abbia mostrato il risultato finale, sul tablet usato dal tatuatore si vedono chiaramente due angioletti in volo, per la precisione due dolcissimi puttini.

Georgina Rodriguez dal tatuatore

Il significato del tatuaggio di Georgina Rodriguez

La scelta di Georgina Rodriguez sarebbe tutt'altro che casuale: pochi mesi fa è diventata mamma della piccola Bella Esmeralda ma durante il parto ha perso l'altro bambino che aspettava, il suo gemello. Sebbene abbia preferito vivere il dolore in forma privata, l'esperienza è stata decisamente traumatica. Ad oggi ogni volta che fa riferimento al piccolo sui social non può fare a meno di usare l'emoticon di un angelo. I due putti, dunque, rappresenterebbero i due gemellini che, sebbene non possano più essere più fianco a fianco come lo erano nel grembo della Rodriguez, continueranno a volare per sempre insieme.