Georgina Rodriguez veste griffata al Santuario di Fatima: il look da quasi 13mila euro fa discutere Georgina Rodriguez ha fatto visita al Santuario di Fatima pochi mesi dopo la perdita del figlio che sarebbe dovuto nascere con la piccola Esmeralda ma ha fatto discutere per il suo look. Ecco cosa ha indossato per l’emozionante incontro spirituale.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è tornata a far parlare di lei ma questa volta la vita da mamma e l'amore con Cristiano Ronaldo non c'entrano nulla. La modella non ha mai nascosto di essere molto credente ed è per questo che non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare durante la visita al Santuario di Fatima, in Portogallo, luogo in cui ha cercato conforto e sostegno dopo la perdita del figlio che aspettava insieme alla piccola Esmeralda. Nella didascalia dell'album ha infatti scritto "Continua a guidare e illuminare la mia strada, piccola vergine", a prova del fatto che aveva davvero bisogno di questo incontro spirituale. L'unico piccolo "inconveniente" è che in molti hanno portato l'attenzione sul suo look, criticando il fatto che fosse eccessivamente lussuoso.

Georgina Rodriguez in bianco al Santuario di Fatima

Per fare visita al Santuario di Fatima Georgina Rodriguez ha puntato sul bianco, il colore simbolo della purezza e della spiritualità, sfoggiando un tubino aderente che le ha fasciato la silhouette, un modello con spacco posteriore e maniche corte. Si è poi coperta il capo in segno di rispetto e devozione usando un foulard di seta che ha portato legato sotto al collo. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio è che si tratta di un accessorio Chanel decorato con le iconiche camelie e con la doppia C intrecciata all-over. Il suo prezzo? Trattandosi di un capo di qualche vecchia collezione, è possibile trovarlo solo sui siti di moda vintage a circa 380 euro.

Georgina Rodriguez con gli accessori Chanel

Perché gli haters hanno criticato Georgina Rodriguez

I dettagli griffati nell'outfit total white di Georgina Rodriguez non sono finiti qui. La compagna di Cristiano Ronaldo ha completato il tutto con la classica borsa a tracolla trapuntata di Chanel, per la precisione la Double Flap media in pelle d'agnello bianca con la catena silver (prezzo 11.782 euro).

La borsa Chanel

L'unico tocco di colore lo hanno dato le scarpe: la modella ha evitato i vertiginosi tacchi a spillo, ha preferito delle ciabattine rasoterra in celeste. Si tratta degli iconici sandali Oran di Hermès, modello che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 510 euro. Il total look, dunque, vale quasi 13mila euro e la cosa è stata considerata inappropriata da diversi haters, che hanno definito la chiesa un luogo di culto e non una location per mettersi in mostra. Georgina ha preferito non rispondere alle polemiche, a prova del fatto che vuole vivere la sua spiritualità lontana da ogni tipo di critica o di offesa.