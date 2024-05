video suggerito

Fedez ironizza sulla mania dei fit-check (ma non rinuncia alla borraccia di cristalli griffata) Fedez ha ironizzato sulla mania dei fit-check tanto amata da Chiara Ferragni. Sebbene abbia sfoggiato un look decisamente minimal, non ha rinunciato a un accessorio griffato e scintillante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez sembra ormai essere definitiva: i due vivono separati da mesi e si incontrano solo sporadicamente per questioni legate ai figli Leone e Vittoria. Se da un lato l'imprenditrice ha tenuto la casa a City Life ristrutturata alla fine dello scorso anno, il cantante si è trasferito in un nuovo appartamento che sta arredando con pezzi di design unici e originali, dalla lampada mitra al flipper di Ghostbusters. Nelle ultime ore, però, sembra aver lanciato una "fracciatina" a Chiara: dopo che quest'ultima aveva sfoggiato due diversi revenge dressrevenge dress, quello nero con lo spacco e quello rosso del compleanno, lui ha pensato bene di ironizzare sulla mania dei fit-check.

Il fit-check di Fedez

Non è una novità che Fedez ironizzi sui trend fashion più gettonati sui social ma la cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che, in un momento delicato come quello che sta vivendo, prendesse di mira i fit-check tanto amati da Chiara Ferragni. Questa mattina nelle Stories di Instagram ha mostrato il suo look minimal descrivendolo con queste parole: "Ciao ragazzi, questo è il mio fit-check del venerdì mattina: maglietta per celebrare il Vaticano e la sua fantastica storia, cavo dell'iPhone che penzola perché così è più utile, sigaretta elettronica, borsello e beberone della Dona. Si dice qualcosa quando si finisce un fit-check?".

Il fit-check di Fedez

Il regalo di Donatella Versace

Sebbene abbia puntato sull'assoluta semplicità, Fedez non ha rinunciato a un dettaglio extra lusso: la travel cup firmata Versace. Si tratta di un regalo della sua bff Donatella Versace, che ha pensato bene di realizzare appositamente per lui una borraccia personalizzata. Il modello è quello classico ricoperto di cristalli e con il simbolo dell'iconica Medusa ma sul davanti è stata aggiunta anche una maxi F gold. Il prezzo delle varianti tradizionali è di 850 euro ma, trattandosi di una chicca custom, di sicuro il suo valore sarà più elevato. Il cantante avrà voluto davvero lanciare una frecciatina a Chiara con l'ironico fit-check?

La borraccia personalizzata di Versace