I cristalli di Lazza e il bianco di Madame: quali vestiti fanno guadagnare punti al Fantasanremo

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 73esima edizione del Festival di Sanremo e tutti gli occhi non possono che essere puntati sui Big in gara. Al di là dei brani inediti lanciati e dei look da palcoscenico spettacolari e d'impatto che hanno sfoggiato nel corso delle serate, ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto la loro posizione nella classifica del Fantasanremo. Se durante la prima puntata tra i molti che avevano guadagnato punti c'erano stati i Coma_Cose con le paillettes e Ariete senza cappello, nella seconda diretta sono state diverse le sorprese che in molti non si aspettavano. Occhiali da sole, look total white, dettagli sparkling: ecco tutti gli artisti che sono saliti nella classifica della competizione grazie alle loro scelte di stile.

Fantasanremo, i look luminosi che valgono +5

Le regole del Fantasanremo sono molto chiare: esistono alcuni dettagli di stile capaci di dare bonus o mulus, facendo così salire o scendere gli artisti nella classifica generale. La seconda serata è stata davvero ricca di sorprese, soprattutto quando si parla di scintillii. Gli outfit luminosi, dunque con lustrini, glitter, paillettes, lurex, decorazioni ma non gioielli, valgono 5 punte. A spopolare sono state Paola e Chiara con i loro tubini custom in total silver di Dolce&Gabbana ma anche LDA con i cristalli sul completo blu elettrico.

Lazza con la giacca luminosa

Seguono Rosa Chemical in total black ma coi cristalli sulla giacca, Lazza, Madame, Levante. Come non fare riferimento a Giorgia, tornata all'Ariston dopo oltre 20 anni con una tutina di cristalli blu firmata Dior? La scelta di stile le ha (inconsapevolmente) permesso di guadagnare 5 punti.

Giorgia con la tutina scintillante di Dior

I Big che hanno indossato gli occhiali da sole sul palco

Sul palco dell'Ariston, inoltre, alcuni concorrenti hanno indossato gli occhiali da sole, aggiudicandosi così il bonus Dargen di +5 punti. Rosa Chemical ha sfoggiato una montatura total black in pieno stile diva per tutta l'esibizione, non avendo paura del fatto che con gli occhi coperti sarebbe potuto andare incontro a qualche piccolo "incidente", primo tra tutti inciampare sulla scalinata. A fargli compagnia c'è stato anche LDA, che al termine della performance ha sfoderato un paio di occhiali da sole con la montatura blu dalla tasca e li ha indossati di fronte a un Amadeus quasi incredulo.

Rosa Chemical con gli occhiali da sole

Il "bonus Philadelphia" agli artisti in total white

Cos'è il bonus Philadelphia? Il punteggio di +10 assegnato a coloro che sul palco di Sanremo sfoggiano dei look total white (esclusi accessori, gadget e finiture). Nella seconda serata ad aver scalato la classifica grazie a questo dettaglio sono stati Madame, meravigliosa con giacca e maxi cuissardes di Off-White, gli Articolo 31 con i loro completi coordinati di Iceberg (anche se hanno perso punti con i cappelli), Will in Emporio Armani e uno dei Colapesce Dimartino in Paul Smith.

Articolo 31 in total white Iceberg

L'unico ad aver sfoggiato un fiore sul palco, invece, è stato Tananai, anche se alla fine non ha ricevuto nessun bonus perché l'accessorio era solo parte del completo Gucci in stile anni '70. Al momento il primo posto del Fantasanremo appartiene a LDA con ben 125 punti. Chi riuscirà a superarlo nelle prossime serate?