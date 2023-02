LDA debutta a Sanremo 2023, col dettaglio nascosto nel look celebra se stesso LDA ha debuttato al Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa col brano Se poi domani. Per la sua prima esibizione ha indossato un vitaminico completo blu elettrico, completando il tutto con un accessorio “auto-celebrativo”.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo: si sono esibiti 14 dei Big in gara, Francesca Fagnani ha debuttato nei panni di co-conduttrice con degli splendidi abiti principeschi di Giorgio Armani Privé e non sono mancati gli ospiti speciali, dai Black Eyed Peace ad Angelo Duro. Tra i cantanti che si sono esibiti c'era anche LDA, il figlio di Gigi D'Alessio che, dopo la fortunata esperienza dello scorso anno ad Amici di Maria De Filippi, ora ha conquistato il palcoscenico dell'Ariston con l'inedito Se poi domani. Ieri per lui si è trattato di un gran debutto e per l'occasione non ha rinunciato allo stile. In quanti hanno notato il dettaglio "auto-celebrativo" nascosto nel suo look?

LDA col completo blu elettrico a Sanremo

LDA ha debuttato al Festival di Sanremo 2023 ieri sera e, a dispetto di quanto ci si aspettava, ha rinunciato agli abiti da rapper che aveva sempre sfoggiato ad Amici. Per la sua prima volta all'Ariston ha mixato eleganza e glamour con un completo classico ma allo stesso tempo super moderno firmato Marsem. Ha osato con il colore, puntando tutto su un vitaminico blu elettrico. Sia la giacca che i pantaloni erano leggermente over, decorati con dei cristalli in tinta sui lati delle gambe e sulle spalle. Per completare il tutto il figlio di Gigi D'Alessio ha scelto una camicia in tinta indossata senza camicia e un paio di sneakers in denim ma con la suola bianca.

LDA in Marsem

La collana personalizzata di LDA

Il dettaglio che forse pochi hanno notato è che LDA non ha rinunciato a un dettaglio "auto-celebrativo": ha abbinato all'outfit un gioiello custom molto originale. Al collo ha infatti sfoggiato una collana d'argento firmata NOVE25, un modello personalizzato appositamente per lui dal brand con una catenina corta decorata con un ciondolo che ha riprodotto il suo nome d'arte in caratteri stilizzati. Sebbene sul palco dell'Ariston fosse poco visibile, il cantante ci ha dedicato un primo piano sui social, accompagnando la foto a una didascalia emozionante in cui si è detto incredulo di essere riuscito a conquistare un simile traguardo. La collana sarà il suo portafortuna?

