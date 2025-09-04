stile e Trend
Fan impazziti per il trailer di Cime Tempestose: ma nell’abito da sposa di Margot Robbie qualcosa non quadra

Il trailer di Cime Tempestose ha mandato in tilt i fan ipnotizzati dalle prime immagini. Il vestito bianco di Margot Robbie nei panni di Catherine non convince.
A cura di Giusy Dente
Immagine

Mettere le mani su un capolavoro, su un caposaldo della letteratura mondiale, è una mossa che inevitabilmente apre il dibattito: fino a che punto è giusto rimaneggiare personaggi e testi, mettendoci del proprio? Quanto, un regista, può stravolgere ciò che uno scrittore ha prodotto più di un secolo fa? Emerald Fennell ha accettato la sfida e si è presa un arduo compito: riportare sul grande schermo, a modo suo, Cime Tempestose di Emily Brontë. Il film è in lavorazione già da alcuni mesi: Margot Robbie è Catherine mentre Jacob Elordi è Heathcliff. Il film sarà nelle sale alla vigilia di San Valentino 2026 e il trailer appena rilasciato ha mandato in tilt i fan, ipnotizzati dalle prime immagini diffuse da Warner, che promettono scintille. Passione sfrenata, paesaggi misteriosi, costumi d'epoca, due attori amatissimi (e bellissimi): gli ingredienti per tenere il pubblico incollato allo schermo ci sono tutti. Nella clip c'è un dettaglio in particolare che ha attirato non poca curiosità.

Perché il vestito da sposa di Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw lascia perplessi

Il trailer condensa in poco più di un minuto il film, mostrandone innanzitutto i due personaggi principali: Catherine e Heathcliff vivranno un amore feroce e sentimenti infuocati l'uno per l'altra, che daranno a entrambi il tormento per tutta la vita. "Il mio amore per Heathcliff somiglia alle rocce nascoste ed immutabili; dà poca gioia apparente ma è necessario": con queste intense parole lei descrive quel legame ineluttabile.

E aggiunge: "Io lo amo più di me stessa. Tutte le sere io prego di potergli sopravvivere, perché preferirei essere infelice io, piuttosto che saperlo infelice". Eppure, Catherine sceglie di sposare Linton. Nel trailer, si vede Margot Robbie con un abito da sposa bianco con tanto di velo tenuto fermo da una tiara e bouquet di fiori colorati tra le mani: è quello indossato sicuramente per girare la scena del fatidico matrimonio tra i due.

L'abito in questione, in verità, era già trapelato alcuni mesi fa, grazie ad alcuni scatti rubati direttamente sul set. E qualcosa non torna. È un vestito candido con gonna molto ampia e gonfia, corpetto con scollo a barca che lascia le spalle nude, maniche corte a sbuffo. Molti utenti si sono detti in disaccordo con questa scelta, che certamente la costumista avrà modo di chiarire più avanti. A onor del vero, bisogna innanzitutto dire che Emily Brontë non dice nulla, nel romanzo, a proposito del vestito da sposa di Cathy, che sposa Edgar Linton nel 1783.

Non lo descrive. Sembrerebbe, però, che all'epoca dei fatti gli abiti da sposa non fossero ancora bianchi. La tradizione del bianco sarebbe nata solo in seguito, in epoca vittoriana (1837-1901). Nei decenni precedenti si prediligevano altre nuances, quelle classiche degli abiti da sera. Al centro del dibattito anche la scollatura, in linea più con la silhouette in voga nell'Ottocento. Non a caso, proprio così era l'abito della regina Vittoria e quello di Margot Robbie è simile. I puristi hanno posto l'accento anche su un altro elemento, piuttosto evidente, che crea un falso storico. L'abito del film presenta dei glitter all over: peccato che questi siano stati inventati solo a Novecento inoltrato.

Immagine
