Margot Robbie e Jacob Elordi scelti come protagonisti di Cime Tempestose, il nuovo adattamento di Emerald Fennel Tutto pronto per l'inizio delle riprese di Cime Tempestose, il nuovo film di Emerald Fennel. A interpretare i protagonisti Catherine e Heathcliff ci saranno Margot Robbie e Jacob Elordi: si tratta del terzo adattamento, dopo quello del 1992 e del 2011, del celebre romanzo di Emily Brontë.

Margot Robbie e Jacob Elordi saranno i protagonisti del nuovo adattamento di Cime Tempestose diretto da Emerald Fennell, che realizzerà un film dal celebre romanzo di Emily Brontë. La star di Barbie interpreterà Catherine Earnshaw, mentre Elordi sarà Heathcliff. Il progetto è in fase di pre-produzione e l'inizio delle riprese è previsto nel 2025 nel Regno Unito. Robbie ricoprirà il doppio ruolo di attrice e produttrice: produrrà infatti la pellicola con la sua casa LuckyChap insieme a MRC. Per la compagnia di produzione si tratta della terza collaborazione con il regista dopo Una giovane donna promettente e Saltburn.

Quello di Fennell sarà il terzo adattamento del romanzo di Brontë

Dopo il suo debutto alla regia con il film Una donna promettente, Emerald Fennell è diventata una delle figure di spicco dell'industria del cinema. Proprio per questo, quando lo scorso luglio ha annunciato sui social network che Cime Tempestose sarebbe stato il suo prossimo progetto, si è subito creata un’enorme curiosità su quali attori avrebbero potuto interpretare i due protagonisti e l'annuncio di Margot Robbie e Jacob Elordi non ha deluso le aspettative. Robbie è ormai tra le attrici più apprezzate nel panorama cinematografico grazie al ruolo di Barbie nell'omonimo film del 2023, che ha guadagnato ben otto nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film. Anche Elordi, del resto, gode di un successo notevole grazie a film come Saltburn o la saga di The Kissing Booth.

Margot Robbie di nuovo protagonista dopo il successo di Barbie

Dopo il clamoroso successo di Barbie, Margot Robbie torna sotto i riflettori in una veste completamente diversa, interpretando la protagonista in un nuovo adattamento di Cime tempestose. L'attrice australiana, che ha conquistato il pubblico con il suo ritratto iconico della bambola più famosa al mondo, si prepara ora a immergersi nell’oscura e tumultuosa atmosfera delle brughiere dello Yorkshire. Nel ruolo di Catherine Earnshaw, Robbie affronterà un personaggio complesso e tormentato, ben lontano dall'energia colorata e ottimista della celebre bambolina vestita di rosa. Questo cambio radicale dimostra la versatilità dell'attrice, che si cimenta in una delle storie d’amore più tragiche e intense della letteratura inglese, offrendo al pubblico una nuova prova del suo talento.

La trama del romanzo di Emily Brontë

Il romanzo originale di Emily Brontë, pubblicato nel 1850, segue la storia di due famiglie, gli Earnshaw e i Linton, e il rapporto turbolento che questi hanno con Heathcliff, il figlio adottivo degli Earnshaw. La vicenda si svolge nelle brughiere dello Yorkshire e racconta la tormentata relazione tra Heathcliff e Catherine si amano profondamente, ma la ragazza decide di sposare un altro uomo, Edgar Linton, perché ricco e di buona famiglia. Heathcliff, ferito e furioso, lascia la casa, ma torna anni dopo con il solo scopo di vendicarsi di chi lo ha fatto soffrire. Heathcliff rovina Hindley, il fratello di Catherine, e manipola i destini di tutti coloro che lo circondano, inclusa la nuova generazione. Nonostante il suo potere e le sue ricchezze, Heathcliff non trova mai pace e resta ossessionato dal ricordo di Catherine, anche dopo la sua morte prematura.