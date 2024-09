video suggerito

Su Netflix arriva Midnight Sun, la storia di Twilight raccontata da Edward Cullen Ora è ufficiale, su Netflix arriverà una serie incentrata sul libro Midnight Sun, l'ultimo libro di Stephenie Meyer dopo la saga di Twilight. Si tratta della storia d'amore di Bella ed Edward raccontata dalla parte del bel vampiro della famiglia Cullen.

A cura di Ilaria Costabile

Gli appassionati della saga letteraria fantasy più romantica di sempre, Twilight, potranno finalmente esultare alla notizia che su Netflix sarà realizzata una serie tratta dal libro di Stephenie Meyer, ovvero Midnight Sun, la storia d'amore tra Bella ed Edward, raccontato dal bel tenebroso della famiglia Cullen.

L'annuncio Netflix sulla serie tratta da Midnight Sun

L'annuncio è stato pubblicato sugli account ufficiali Netflix, quindi, ormai c'è l'ufficialità e non resta che realizzare l'adattamento dell'omonimo romanzo di Meyer pubblicato nel 2020. Il progetto sarebbe in via di sviluppo già da oltre un anno, ed è curato dalla sceneggiatrice Sinead Daly, già dietro titoli noti come Dirk Gently: Agenzia di investigazione olistica e The Walking Dead: World Beyond. Le premesse, quindi, sarebbero particolarmente positive e i fan non dovranno fare altro che aspettare l'arrivo degli episodi sulla piattaforma streaming. Certo, stavolta, verranno meno i protagonisti iconici della saga, ovvero Robert Pattinson e Kristen Stewart, che hanno dato corpo e voce a Edward Cullen e Balla Swan, facendo innamorare milioni di fan. Sarà interessante, quindi, scoprire chi sarà scelto al loro posto.

La genesi di Midnight Sun

Dopo il successo della tetralogia di Twilight, che ebbe il suo exploit nei primi Anni Duemila, la scrittrice aveva già parlato della presenza di un quinto libro, ovvero il primo della saga, ma raccontato dal punto di vista di Edward. La pubblicazione, però, si è protratta per più tempo del dovuto. Sebbene l'idea fosse già sul tavolo e lei stessa ci stesse lavorando da un po', Midnight Sun ha visto la luce solo nel 2020, sebbene alcuni stralci del libro fossero già in circolazione. Dal momento che la saga ha avuto una fortuna clamorosa, anche dal punto di vista cinematografico, l'idea di creare una serie che possa ripercorrere l'inizio della storia d'amore tra il tenebroso vampiro e l'impenetrabile Bella.