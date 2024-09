video suggerito

Bridgerton 4 cambia aspetto, le novità della quarta stagione della serie Netflix La quarta stagione di Bridgerton cambierà veste. Stando a quanto dichiarato dalla showrunner della serie, l'ambientazione sarà diversa per necessità imposte dalla storia, si attende quindi una sferzata di novità per i prossimi episodi.

A cura di Ilaria Costabile

La quarta stagione di Bridgerton è in procinto di essere girata, i fan dovranno attendere diversi mesi prima di assistere ai nuovi episodi che avranno come protagonista Benedict, il secondogenito dell'iconica famiglia della nobiltà inglese. Stando a quanto dichiarato dalla showrunner Jess Brownell, ci saranno alcuni cambiamenti in merito a come appariranno i personaggi, per dei motivi che hanno a che fare con la storia che verrà raccontata nei nuovi episodi.

Bridgerton cambia ambientazione

L'ambientazione resterà sempre quella della Londra dell'Ottocento, tipico stile regency che tanto piace ai lettori di Julia Quinn e agli appassionati della saga Netflix, ma qualcosa è destinato a cambiare, anche per dare una sferzata di novità: "Potreste avere una stagione di Bridgerton diversa" dice Brownell. Il paragone è fatto ovviamente sulla scia delle precedenti che, in effetti, sebbene siano ormai tre, non hanno subito chissà quale mutamento ed è così che la showrunner spiega:

In Bridgerton viviamo sempre in questa primavera perenne, ma stiamo giocando con l'idea dell'autunno, per la prima volta. Cambieranno i colori che saranno più caldi, abbiamo deciso di farlo anche perché la storia lo richiedeva. Poi anche per questioni di praticità, visto che la gireremo in autunno

Le notizie sulla quarta stagione di Bridgerton

Una cosa, però, non cambierà: l'immagine di colei che ruberà il cuore di Benedict, Sophie Beckett, che nel libro viene soprannominata Dama d'Argento, e infatti i suoi abiti richiameranno proprio questa colorazione. Intanto non mancano le notizie in merito alla prossima stagione, come quella relativa all'attrice che interpreterà la suddetta dama. Si tratta di Yerin Ha, australiana, nata da genitori coreani, che avrà il compito di far capitolare lo scapolo più impenitente della famiglia Bridgerton.