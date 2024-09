video suggerito

Emily in Paris 5 si farà: dove sarà ambientata la quinta stagione e le anticipazioni della serie Netflix Netflix ha annunciato che Emily in Paris sarà rinnovata per una quinta stagione, la notizia arriva direttamente dall’account ufficiale della serie. Sembra che la protagonista si trasferirà in una nuova città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emily in Paris è stata rinnovata per una quinta stagione. La notizia arriva direttamente dall'account ufficiale della serie Netflix. Grande attesa, quindi, per i nuovi episodi che vedranno ancora protagonista il personaggio interpretato da Lily Collins. Ecco cosa vedremo nei prossimi episodi.

Emily in Paris rinnovato per la quinta stagione

A pochi giorni dal finale della quarta stagione di Emily In Paris, arriva l'annuncio della riconferma con una quinta stagione. Nel post condiviso dall'account ufficiale della serie Netflix, l'attrice Lily Collins sorride dando le spalle al panorama romano e bevendo una tazzina di caffè. Nei dieci episodi (i primi 5 episodi disponibili dal 15 agosto, gli ultimi 5 dal 12 settembre) ambientati nella città eterna avevano fatto il loro ingresso nello show Raoul Bova, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Rupert Everett e Anna Galiena. Lo showrunner Darren Star ha parlato a TvLine delle conseguenze che il trasferimento della protagonista nella capitale italiana avrà sulla serie.

Le anticipazioni di Emily in Paris: si trasferirà a Roma

La serie che racconta le avventure di Emily Cooper ha debuttato il 15 agosto, entrando al primo posto nella Top 10 Globale di Netflix con quasi 20 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni. Un successo tale da convincere il colosso streaming a realizzare la quinta stagione. Lo showrunner Darren Star ha rivelato a TvLine l'intenzione di spostare l'ambientazione della storia a Roma senza abbandonare del tutto gli scenari parigini:

Sento che questo espanderà l'universo dello show. Proprio nel momento in cui Emily si è sentita a suo agio a Parigi, verrà catapultata in un altro Paese dove sperimenterà alcune differenze culturali. Inoltre, penso che ci siano differenze culturali da esplorare – e lo faremo – tra francesi e italiani. È un mondo completamente nuovo, ma non significa che lasceremo del tutto Parigi.