video suggerito

Tony Effe in Emily in Paris 4: “Cose che non avremmo mai pensato di vedere”. Ma è un montaggio Tony Effe con Emily Cooper di Emily In Paris sono i protagonisti di un montaggio condiviso dal profilo Instagram di Netflix: “Cose che non avremmo mai pensato di vedere”, la didascalia. Tra i commenti anche quello di Giulia De Lellis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

È uscita oggi, giovedì 12 settembre, la seconda parte di Emily in Paris 4 e Netflix, per promuoverla, ha lanciato un video che vede protagonista Tony Effe. "Cose che non avremmo mai pensato di vedere" scrive nella didascalia la piattaforma streaming sulla pagina ufficiale Instagram: si tratta di una scena già vista nella prima stagione, ma al posto di Gabriel (il cui ruolo è interpretato da Lucas Bravo), dietro alla porta che Emily Cooper prova ad aprire c'è Tony Effe.

Il video di Tony Effe per Emily In Paris

Il video che sta circolando in queste ore, lanciato da Netflix, vede Tony Effe dietro alla porta che Emily Cooper, la protagonista della serie tv di successo Emily in Paris interpretata da Lily Collins, prova ad aprire. Si tratta di un montaggio che riprende una scena della prima stagione della serie televisiva: quella originale vede al posto del rapper, il personaggio di Gabriel, interpretato da Lucas Bravo. Nel video condiviso su Instagram è Tony Effe il "vicino" della protagonista che, sul finale, si lascia andare ad un'espressione tipica del dialetto romano "Mi co*lioni", che vuol dire "Non ci credo, incredibile".

Si tratta di un video per promuovere l'uscita della seconda parte della quarta stagione, resa disponibile sulla piattaforma streaming Netflix oggi, giovedì 12 settembre.

La reazione di Giulia De Lellis al video

Tantissimi i commenti che hanno arricchito il post condiviso poco fa da Netflix e "repostato", a sua volta, da Tony Effe. Da Gaia Gozzi, Valentina Barbieri, Jenny De Nucci, a Giulia De Lellis, la nuova fidanzata del rapper. La celebre influencer ha aggiunto al post due emoticon di arco e freccia, utilizzata, in questo caso, per esprimere il tiro con l'arco amante di Cupido. La coppia ha deciso di rendere ufficiale la relazione, dopo mesi di rumors e paparazzate, pochi giorni fa con una foto sui social. Tony Effe la inserì in un post carosello a corredo della frase: "Un'estate bellissima".