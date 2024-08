video suggerito

Quando esce la seconda parte di Emily in Paris 4: le nuove puntate su Netflix Emily in Paris 4 è divisa in due parti: i primi cinque episodi della quarta stagione sono disponibili su Netflix dal 15 agosto, mentre per quelli finali bisognerà aspettare settembre. Gli ultimi cinque usciranno infatti giovedì 12 settembre. Emily Cooper farà finalmente la sua scelta tra Alfie e Gabriel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Emily In Paris è tornata. I primi cinque episodi della quarta stagione sono disponibili su Netflix a partire da giovedì 15 agosto. Per gli altri cinque bisognerà invece attendere settembre. Ecco quando usciranno gli episodi finali con Lily Collins nei panni della protagonista Emily Cooper.

Quando escono le altre puntate di Emily in Paris 2024 su Netflix

A differenza delle precedenti, la quarta stagione Emily in Paris è stata suddivisa in due parti. I primi cinque episodi sono disponibili su Netflix già da giovedì 15 agosto, mentre per gli altri cinque (compreso il finale di stagione) bisognerà aspettare poco meno di un mese. La data di uscita della seconda parte di Emily in Parsi 4 è infatti fissata a giovedì 12 settembre, sempre sulla piattaforma streaming.

Cosa vedremo nei nuovi episodi di Emily in Paris 4

Nella prima parte della quarta stagione, Emily farà finalmente la sua scelta tra Gabriel e Alfie, i due uomini che da tempo dividono il suo cuore e la sua mente. Dopo alti e bassi, terze persone coinvolte, la protagonista potrà vivere la sua storia d'amore con lo chef francese in perfetto stile parigino. Lo stesso Gabriel sta impegnando tutte le sue forze per far ottenere al suo ristorante una stella Michelin. Una missione che sembra tanto vicina quanto lontana, quando l'ispettrice a cui è affidato il compito si rivela una persona ben diversa. Nel frattempo Camille porta avanti la gravidanza (è incinta dell'ex Gabriel), tra un flirt con la ragazza greca Sofia e la paura di perdere il padre di suo figlio tra le braccia di Emily. Anche la gravidanza, però, porta con sè qualche colpo di scena. All'agenzia Grateau clienti sempre nuovi mettono alla prova lo staff e uno scandalo che coinvolge Sylvie Grateau viene finalmente a galla.