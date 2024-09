video suggerito

Siparietto di Emily Pallini sul red carpet di Venezia 2024, schiva la sicurezza e corre verso i fan Le tiktoker continuano a sfilare alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Il 3 settembre è stato il turno di Emily Pallini che, invitata dalla sicurezza a proseguire il percorso sul tappeto, ha deciso di ignorare l’invito dell’addetto e correre verso i fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le tiktokers continuano a sfilare alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Ieri, 3 settembre, è stato il turno di Emily Pallini, che si è resa protagonista di un curioso siparietto con la sicurezza. È successo tutto sul red carpet dove, come da prassi, uno degli addetti l'ha invitato a proseguire il suo percorso piuttosto che fare tappa dai fan lì presenti, dai quali la giovane aveva intenzione di andare. A quel punto, come si evince dal labiale, Pallini gli ha chiesto di fermarsi a salutare solo per poco tempo. Ma dopo aver ricevuto – presumibilmente – una risposta negativa, ha deciso di ignorare le indicazioni dell'uomo ed è corsa nella direzione opposta rispetto a quella indicata.

Emily Paolini fermata dalla sicurezza come Alessia Lanza

Il gesto dell'influencer, seguita da quasi 2 milioni e mezzo di followers su Tik Tok e da 1 milione su Instagram, è stato molto apprezzato sui social. Soprattutto da chi ha collegato l'episodio a quelli simili accaduti alle colleghe tiktoker di Pallini, come Alessia Lanza e Martina Strazzer. Anche le due, infatti, erano state fermate dalla security nel tentativo di raggiungere i fan ma, contrariamente a Emily, il loro tentativo di aggirare gli addetti non era andato a buon fine.

A Venezia per la prima di Queer

In abito bianco e capelli raccolti, Emily Pallini è arrivata a Venezia per assistere alla prémiere del film Queer di Luca Guadagnino, per cui concorre al Leone d'Oro. Quella raccontata in Queer è la storia di un'attrazione, quasi fatale, tra un uomo adulto e un ragazzo, che scoprono di amarsi, man mano che la loro conoscenza va avanti. Daniel Craig, uno degli interpreti, quindi, ha spiegato come insieme al suo partner sul set, abbia provato a ridurre la tensione per registrare le scene di sesso:

Leggi anche Perché Geolier e Giulia De Lellis erano insieme sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

Ballare con qualcuno è un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Sappiamo tutti che non c'è nulla di intimo nel girare una scena di sesso su un set cinematografico – c'è una stanza piena di persone che ti guardano – quindi volevamo solo renderla il più toccante, reale e naturale possibile.

Emily Pallini sul red carpet di Venezia alla prima di Queer