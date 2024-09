video suggerito

Alessia Lanza a Venezia 2024 con una maxi scollatura, la tik-toker sul tessuto: “Ho sbagliato tutto” Alessia Lanza è una delle tik-toker più seguite del momento. Sui social parla di salute mentale e body positivity, ma dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia 2024 è stata criticata per la maxi scollatura sulla schiena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sui suoi canali social, Alessia Lanza parla spesso di salute mentale e body positivity, ma alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 ha fatto parlare di sé per motivi ben diversi. Oltre che per la sua presenza all'evento, ritenuta inappropriata da chi fa ancora fatica a comprendere i nuovi meccanismi del digital marketing, Lanza è stata criticata per aver indossato un abito molto scollato sulla schiena. "L'apertura sulla schiena è sexy ma non troppo, è il pezzo forte di questo vestito", diceva lei stessa su Tik-Tok qualche giorno fa, mostrando il vestito in anteprima ai suoi followers.

I tempi in cui i protagonisti della Mostra del Cinema sono attrici e attori sono finiti. Piaccia o no, sono anni che influencer e tik-toker sfilano sul celebre red carpet. Lanza, attualmente, è una di quelle più ricercate. Uno dei motivi è il fatto che i brand sono orientati a investire sull'immagine dei giovani talenti del web che, attraverso i social, sono in grado di arrivare a un pubblico più vasto. E con una platea di 4 milioni e mezzo di followers su Tik-Tok e oltre 1 milione e mezzo su Instagram, per la Gen Z è oggi una vera e propria icona di stile. Ci basti pensare al trend dei macro orecchini dorati di quest'estate, di cui lei è stata una delle pioniere.

Il commento di Alessia Lanza su Instagram

Dopo la sfilata sul red carpet, la tik-toker ha pubblicato su Instagram un post in cui ha ironicamente ammesso di aver sbagliato look: "Secondo anno a Venezia e comunque ho sbagliato tutto, mi sono vestita come se fosse novembre e ho dovuto provare a sistemare la situazione mettendo pezzi di carta dappertutto", ha scritto.

Vestiti hot, nel 2016 Giulia Salemi e Dayane Mello come Alessia Lanza

Anche Giulia Salemi nel 2016 aveva sollevato polemiche simili per aver indossato uno spacco vertiginoso sul red carpet, sfilando in compagnia della modella Dayane Mello in occasione della prima del film The Young Pope. "Non sono esibizionista, è stata una scelta stilistica", aveva detto in quell'occasione per difendersi. Quest'anno Salemi, in dolce attesa, ha optato per un look più sobrio, che mettesse in evidenza il grembo.