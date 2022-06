Alessia Lanza: “Vado dallo psicologo, è un argomento che va sdoganato” Protagonista di balletti, vlog e altri contenuti (che propone anche sul suo canale YouTube), la giovane è anche una delle inquiline della Defhouse, casa milanese dove convivono diversi influencer.

Alessia Lanza è la nuova stella di TikTok. Nel corso delle ultime settimane la sua popolarità sulla piattaforma cinese è esplosa, facendole raggiungere oltre 3 milioni di follower. Merito anche di un trend virale che l'ha vista protagonista e che le ha permesso di farsi conoscere a una fetta ancora più ampia della piattaforma. Alessia fa parte della Defhouse, un collettivo di influencer che convivono all'interno di una casa di Milano tra shooting, corsi e creazione di contenuti. Fanpage.it l'ha raggiunta con il format Le Domande di Google.

Il fidanzato di Alessia Lanza

"Alessia Lanza è una ragazza di 22 anni che mostra tutto di sé sui social" racconta la tiktoker. "Ma anche una ragazza che si è messa a giocare ad acchiapparella con Florin ed è inciampata sul balcone. Ma l'ho mostrato, perché l'importante è essere sinceri e far vedere che a 22 anni non so correre o non vedo le ringhiere, non mi è ancora chiaro". Nata a Torino, Alessia è diventata anche un'icona di stile e bellezza per molti utenti di TikTok. "Fidanzato? Non mi prende nessuno, passerei alla prossima grazie per la domanda" commenta con ironia. "Un ragazzo deve avere la simpatia, deve supportarmi, volermi bene ed essere simpatico. Deve farmi ridere, se non ridiamo insieme c'è un problema. Se non mi fai ridere è colpa tua, io rido per tutto".

Da TikTok a Instagram

Alessia è molto attiva su TikTok, dove ha il seguito più ampio, ma è presente anche su YouTube e Instagram, dove racconta e mostra le sue giornate. "Instagram è uno dei miei social principali, sono io" spiega. "Come mi vedete qua sono lì sui social, racconto la mia giornata". Ma il suo cuore resta su TikTok. "Tutto è partito da Musical.ly che poi è diventato TikTok, è il mio social preferito perché ho un sacco di persone che mi seguono e mi supportano dall'inizio" racconta.

Cosa ha studiato Alessia Lanza

A proposito degli studi, invece, Alessia spiega: "Io avevo iniziato l'università, ma poi ho capito che non era il mio percorso. Non significa che non sto studiando, perché vivo in Defhouse che è anche una academy che mi ha dato l'opportunità di partecipare a tanti corsi di politica, psicologia di gruppo, hip hop, danza, etc: dal mondo dello sport a quello della cultura generale ho fatto di tutto. Non ho fatto l'università ma studio, sto vivendo un sacco di esperienze che mi hanno portato a conoscere e seguire un sacco di cose. Defhouse è casa mia, non sarei qui senza questa esperienza, che mi ha formato a livello lavorativo e personale".

Il ruolo dello psicologo e della salute mentale

Recentemente Alessia è anche tornata sul tema della salute mentale, non nascondendo di essere stata, come tanti altri, da uno psicologo. "Questo argomento cerco sempre di portarlo in maniera non pesante sui miei social, per far sì che venga sdoganato, non è che se vado dalla psicologa sono una pazza" spiega Alessia. "Cerco di parlare delle mie difficoltà a una persona che non fa parte della mia vita, che ha studiato per dirmi: ‘Va tutto bene, capita a tutti e non hai solo te questi problemi, ma c'è un modo per affrontarli e te lo insegno'. È un altro modo per vedere le cose, siete tu e lei e rimane tutto in quella stanza. Quando esci sei molto più leggero. Ho iniziato quando avevo 15 anni e avevo la percezione che non fosse ancora sdoganato, era quasi un modo per dire ‘Ci vai solo per fare la vittima', quando in realtà puoi anche solo andare a dire che hai litigato con i genitori".

Il futuro di Alessia Lanza

E sul futuro? Alessia sembra avere le idee chiare: "Il futuro è molto ampio, ho tante cose in programma che non vedo l'ora di realizzare. Ho tanti progetti perché quest'anno ho imparato a conoscermi meglio. Sono curiosa, spero lo siate anche voi".