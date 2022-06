Chi è Alessia Lanza, la tiktoker amata dalla Generazione Z Torinese, classe 2000, Alessia Lanza si approccia per la prima volta a YouTube nel 2016, ma è su TikTok che ottiene la fama. Una popolarità esplosiva che la porta ad entrare a far parte della Defhouse, la “casa dei titkoker” con sede a Milano.

Per molti TikTok è il social network della Generazione Z, vale a dire ragazze e ragazzi nati tra la fine degli anni '90 e gli anni '10 dei 2000. Ciò spiega l'enorme successo tra il pubblico di giovani tiktoker come Alessia Lanza, che sul noto social cinese conta 3,3 milioni di follower e oltre 159 milioni di mi piace. Numeri giganteschi, conquistati tramite un frizzante umorismo e simpatici balletti.

Torinese, classe 2000, Alessia Lanza si approccia per la prima volta a YouTube nel 2016, ma è su TikTok che ottiene la fama. Una popolarità esplosiva che la porta ad entrare a far parte della Defhouse, la "casa dei titkoker" con sede a Milano. Lì la creator vive e lavora in compagnia di Simone Berlini, Tommaso Donadoni, Marco Bonetti, Florin Vitan, Davide Moccia, Yusuf Panseri ed Emily Pallini. Nella casa più social d'Italia gli otto tiktoker condividono la loro creatività, attraverso collaborazioni per i contenuti social.

La sintonia tra Alessia e alcuni degli abitanti della Defhouse ha spinto diversi fan a credere in presunte relazioni, poi smentite dai diretti interessati. Tra quelle più sognate e chiacchierate vi è quella con Marco Bonetti. Tutto è nato da una foto di Alessia come sfondo del suo smartphone, che ha portato all'origine del gossip. La situazione ha spinto Marco a precisare che con Alessia c'è solo amicizia. "Non voglio costruire hype per uno sfondo del telefono. Non costruite dei castelli per nulla" ha affermato in merito. Altro amore ipotizzato dai fan è quello tra Alessia e Davide Moccia.

Andando oltre il gossip, la Defhouse di Milano resta il pilastro portante della sua carriera. L'hub dedicato a influencer e content creator dimostra come TikTok e il resto dei social network siano una grande risorsa professionale per i giovani, tra abbonamenti per i follower e sponsorizzazioni delle aziende. Secondo l'ultimo rapporto di Forbes sui titkoker più pagati del 2021, il loro fatturato nella piattaforma è aumentato del 200% rispetto all'anno precedente, segno che i grossi marchi sono disposti a investire sempre di più sui giovani content creator.