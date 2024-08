video suggerito

Bridgerton 4, l’attrice Yerin Ha sarà la nuova fiamma di Benedict Stando a quanto riportato da Variety è stata scelta l’attrice che sarà la co-protagonista di Bridgerton 4, quindi la nuova fiamma di Benedict. Si tratterebbe di Yerin Ha, sebbene non sia ancora arrivata la conferma ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'annuncio che la prossima stagione di Bridgerton sarà dedicata a Benedict, il secondo dei fratelli della facoltosa famiglia nata dalla penna di Julia Quinn, è subito iniziata la ricerca della dama che farà vacillare le sue incrollabili certezze sul non volere legami. Stando a quanto riportato da Variety, la scelta sarebbe stata fatta e ad interpretare Sophie Beckett dovrebbe essere l'attrice Yerin Ha.

Yerin Ha sarà Sophie Beckett in Bridgerton 4

Sulla testata si legge che da parte di Netflix e dei rappresentati di Shonda Rhimes non è arrivato alcun commento, come d'altra parte anche dall'agente dell'attrice. Nei romanzi Sophie Beckett è nota come Lady in Silver, ed è la figlia illegittima di un conte e di una delle sue cameriere, ed è cresciuta nella casa del padre, pur non essendo mai stata riconosciuta da quest'ultimo pubblicamente. Sarà l'incontro con questa dama a far innamorare, definitivamente Benedict, che già nella terza stagione si abbandona alla lussuria e alla passione, sfuggendo l'idea di mettersi su piazza per trovare moglie. La quarta stagione della serie firmata da Shondaland, quindi, racconterà proprio le vicende che ruotano attorno a questo amore.

Chi è Yerin Ha

Yerin Ha, l'attrice che sarebbe stata scelte per interpretare, di fatto, il ruolo da co-protagonista è nota al pubblico americano per il personaggio interpretato nella serie Paramount +, Halo, ovvero il riadattamento del noto videogioco. Presente sia nella prima che nella seconda stagione, vestiva i panni di Kwan Ha. È stata poi nel cast delle serie australiane Reef Break, Troppo e Bad Behaviour. A novembre, poi, apparirà nella serie prequel di Max "Dune: Prophecy". L'attrice 29enne ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme della nonna, già attrice e anche i genitori si sono incontrati frequentando la scuola di recitazione. A 15 anni torna in Corea del Sud, dove si è formata alla scuola di recitazione, studi che ha poi intrapreso anche all'università.