Emma Marrone torna ad Amici col completo griffato: è la sua prima volta in tv con i capelli ramati Emma Marrone è tornata ad Amici di Maria De Filippi 12 anni dopo la vittoria del 2010. Ieri ha ricoperto i panni di giudice speciale e per l’occasione ha sfoggiato un look griffato e un nuovo colore di capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni dà spazio ai giovani artisti del mondo della musica e del ballo. Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata settimanale e, al di là della "padrona di casa" con i suoi pantaloni di velluto, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata una dei giudici speciali chiamati a valutare i cantanti in gara. Di chi si tratta? Di Emma Marrone, tornata sul palco che ha segnato l'inizio della sua carriera. Ha vinto il programma nel 2010 e da allora di strada ne ha fatta ma non ha perso la verve che da sempre la contraddistingue: ecco cosa ha indossato per questo "ritorno alle origini".

Chi ha firmato il look di Emma ad Amici

Era il 2010 quando Emma vinse Amici di Maria De Filippi, all'epoca aveva 25 anni e sul palco indossava sempre le tute e i completi monocromatici forniti dalla produzione del programma. Oggi le cose sono cambiate: è ormai un'artista glamour, sofisticata ed elegante. Per il ritorno sul palco di Canale 5 si è affidata a una delle Maison fashion che più ama, Gucci, sfoggiando un completo della collezione nata dalla collaborazione con Adidas. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo beige a vita alta a delle maxi zeppe "metalliche" (entrambi decorati con le iconiche tre righe del brand sportivo). Ha poi completato il tutto con una camicia in popoline di cotone azzurra (sempre di Gucci), l'ha portata sbottonata sul petto, così da rivelare la classica canotta bianca con le spalline doppie.

Emma Marrone in Gucci

Emma Marrone debutta col nuovo colore di capelli

A fare la differenza nell'outfit di Emma non sono stati solo gli accessori iper griffati ma anche i capelli. Qualche settimana fa si è servita dei social per rivelare il nuovo colore, per lanciare su Amazon Prime Video il suo docu-film Sbagliata Ascendente Leone ha detto addio al biondo platino ed è tornata al castano naturale. Ora però ha stravolto ancora una volta l'hair look, così da aggiungere un tocco di novità al suo ritorno ad Amici. La cantante è apparsa glamour e trendy con una inedita chioma ramata a metà tra il castano scuro e il rosso mogano. Come l'ha portata? Sciolta, con le beach waves e la fila molto laterale. Non è forse ancora più sofisticata in questa nuova versione?