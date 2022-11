Emma Marrone, nuovo look per lanciare il suo docu-film: addio al biondo, torna al castano naturale Emma Marrone a partire da oggi, 29 novembre, è su Amazon Prime Video col suo docu-film Sbagliata Ascendente Leone. Per celebrare il traguardo ha cambiato drasticamente look: ha detto addio al biondo ed è tornata al castano naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone si è presa una temporanea pausa dalla musica, è da Sanremo 2022 che non lancia nuovi album o hit inedite ma non per questo ha abbandonato i fan, anzi, continua a mantenere con loro un rapporto diretto attraverso i social. Nelle ultime ore è tornata a raccontarsi, lo ha fatto in un docu-film a lei dedicato intitolato Sbagliata ascendente leone. Si tratta di un'opera firmata dalla regia di BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), che a partire da oggi, 29 novembre, è su Amazon Prime Video. Cosa ha fatto la cantante prima del debutto? Ha cambiato look in modo drastico, ritornando alle "origini".

Emma Marrone, il ritorno alle origini

Negli ultimi anni siamo sempre stati abituati a vedere Emma Marrone con i capelli biondissimi, ha infatti spaziato tra le più svariate sfumature del platino ma senza mai rinunciare al caschetto. Ora le cose sono cambiate e lo ha mostrato poco prima dell'uscita del suo docu-film. La cantante si è infatti immortalata in primo piano con indosso una felpa bianca, un make-up dai toni naturali e un'inedita chioma mora. Ha detto addio a colpi di sole e sfumature blonde, è tornata alle origini, ovvero il castano scuro e naturale (lo stesso colore delle sopracciglia). Non ha modificato il taglio, sfoggia sempre il bob corto e asimmetrico, ma ha optato per un effetto spettinato con la fila molto laterale.

Emma Marrone con i capelli castani

Perché Emma Marrone ha cambiato look

Negli ultimi tempi Emma Marrone si è ritrovata ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita: il papà Rosario è morto due mesi fa e ancora oggi la cantante è sconvolta dal lutto. "Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c’era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo", sono state queste le parole che la cantante ha usato per spiegare il suo stato d'animo attuale. È come se fosse "appena nata" e forse è proprio per questo che anche in fatto di look è tornata alle origini. Al di là del motivo per cui ha rivoluzionato la sua immagine, la cosa certa è che la Marrone è meravigliosa in ogni versione.