Emma Marrone, il drastico cambio look per l’estate: ora ha i capelli biondo pesca Emma Marrone si sta godendo l’estate lontana dai riflettori ma nelle ultime ore è tornata sui social e lo ha fatto con un nuovo look. La cantante ha seguito il trend del biondo pesca con delle adorabili sfumature tra il rosa e l’arancio tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone ha deciso di prendersi una momentanea pausa dai riflettori dopo l'esperienza sanremese dello scorso febbraio: complice il fatto che non ha album o singoli da promuovere, si sta godendo l'estate nella più totale libertà. Se fino a qualche ora fa sui social latitava, ora è tornata a postare Stories e, oltre ad apparire letteralmente raggiante, ha anche rivelato il suo nuovo look per l'estate. La cantante ha detto addio al biondo platino che la contraddistingueva da anni e ha seguito il trend del color pesca con sfumature tra l'arancio e il rosa: ecco le foto della sua nuova acconciatura.

Il nuovo look di Emma Marrone

È da diversi mesi che Emma Marrone non calca i palcoscenici più ambiti del nostro paese ma, nonostante ciò, i fan continuano ad amarla ed è proprio per questo che sono rimasti di stucco di fronte il suo ennesimo cambio look. La cantante da anni era fedele al biondo platino ma ora ha cambiato registro e ha aggiunto alla chioma un tocco di originalità per l'estate. Ha seguito il trend del biondo pesca, aggiungendo ai capelli delle sfumature a metà tra l'arancio e il rosa. Non ha modificato il taglio e ha lasciato le radici scure ma la differenza rispetto al passato è decisamente evidente.

Emma Marrone coi capelli rosa pesca

A chi sta bene il peach blonde

Il colore di capelli must dell'estate? Il peach blonde, ovvero il biondo che mixa nuance arancioni leggermente ramate con il rosa pallido, ricordando così le sfumature delle pesche. Emma Marrone non ha potuto fare a meno di seguire il trend, aggiungendo così un tocco fresco e brillante alla sua immagine. A chi sta bene questa nuance? A coloro che hanno la carnagione calda e ambrata, anche se la cosa che in pochi immaginano è che si ottiene un effetto glamour e sbarazzino sia sulla base bionda che sulla base scura. In quanti prenderanno ispirazione dalla cantante durante le loro vacanze?