Emma in pigiama annuncia la vittoria al Fantasanremo: ora si rilassa con un look acqua e sapone Dopo averci incantato a Sanremo in versione sensuale, Emma torna a casa e si rilassa in pigiama, sorridente senza make up.

A cura di Beatrice Manca

Emma ha "vinto", a modo suo, il Festival di Sanremo. Per l'esattezza si è classificata prima al Fantasanremo, il gioco virtuale che assegna punti agli artisti in gara in base a cosa fanno sul palco. Per esempio, gli abiti floreali e l'ombelico a vista fanno guadagnare punti, gli occhiali da sole invece sono una penalità. Emma per far vincere i suoi fan ha fatto davvero di tutto, perfino farsi inseguire dalla polizia. Adesso che è tornata a casa, però, può finalmente rilassarsi. Ha rinunciato agli abiti da diva e al make up elaborato e ha pubblicato un selfie in pigiama, struccata e sorridente, per annunciare la vittoria: "Grazie a tutte le persone che mi hanno voluta in squadra e ricordatevi…c'è solo un capitano!"

Emma in pigiama senza make up

Durante questo Festival di Sanremo Emma ha mostrato la versione più glamour e sensuale di Gucci. All'Ariston ha sfoggiato creazioni di Gucci che valorizzavano alla perfezione il suo nuovo stile, più maturo e raffinato. La prima sera ha incantato con l'abito blu notte da diva, per poi passare a un look sensuale con camicia di pizzo e lingerie a vista. Ad accompagnarla c'era Francesca Michielin, che ha diretto l'orchestra e ha duettato con lei sulle note di Baby One More Time, sfoggiando look in stile Britney. Per il gran finale Emma è apparsa più conturbante che mai, vestita di solo pizzo.

Emma in Missoni

Ora però è di nuovo a casa a godersi il meritato riposo e ha messo da parte abiti importanti, gioielli e make up: sui social ha fatto capolino in pigiama, con i capelli semplicemente tirati indietro che mostrano il volto pulito, acqua e sapone. Il pigiama, sui toni del marrone, del beige e dell'arancio, ha un'inconfondibile stampa a zig-zag, disegno tipico di Missoni. Il dettaglio che ci fa amare Emma? la maglia bianca a costine che spunta sotto, chic ma soprattutto calda!