Elodie con l’abito “bagnato”: gocce e sfumature arcobaleno sul mini dress trasparente Elodie è riuscita ancora a stupire i fan con uno dei suoi originali look. Questa volta la cantante indossa un mini abito completamente trasparente con gocce di cristallo che sembra “bagnato”

Elodie ormai è un'icona di stile. Sono lontani i tempi in cui cantava con capelli corti e rosa sul palco di Amici. Da quel momento tutto è cambiato: ora Elodie sui social appare con look sempre nuovi, super cool e all'avanguardia, che farebbero impallidire le star d'oltreoceano. Grazie al grande lavoro sulla sua immagine, iniziato a Sanremo 2020 con la Maison Versace e lo styling Ramona Tabita, Elodie ha letteralmente rivoluzionato il suo stile.

Elodie in GCDS

Ora a creare per lei look trendy e alla moda, da sfoggiare sul palco e sui social è lo stylist Lorenzo Posocco, che collabora già con star del calibro di Dua Lipa. Per lei l'esperto d'immagine compone look audaci, fatti di abiti vedo non vedo e mini, accessori pop, tutine zebrate, il tutto condito con hair look dalle lungh treccine. Il risultato finale è vistoso ma mai volgare, un mix in cui si mescolano dettagli iper contemporanei e un mood ispirato agli anni '90 e 2000, in cui convivono alla perfezione il pop e il concettuale, creando un risultato finale irresistibile.

Dopo la tutina animalier in bianco e nero, firmata Off White, con cui Elodie ha recentemente conquistato i fan su Instagram (prima ancora c'era stato il look viola con leggings a ghette e l'outfit total denim), Elodie appare con un originale abito "goccia". Si tratta di un mini dress aderente in tulle cangiante, con sfumature arcobaleno a effetto laminato, dalle bretelle asimmetriche e con buchi sul tessuto impalpabile.

Abito GCDS

Sul modello firmato GCDS, marchio del giovane designer Giuliano Calza, spuntano gocce in cristallo cucite a effetto degradé. L'abito goccia, che costa 565 euro, simula quasi una pioggia sul corpo e sembra ispirato al celebre vestito "bagnato" firmato Mugler e indossato da Kim Kardashian al Met Gala del 2019.