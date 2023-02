Elodie con la pelliccia black&white: a pochi giorni da Sanremo lancia il nuovo singolo con Mahmod A pochi giorni dalla nuova esperienza al Festival di Sanremo Elodie ha lanciato un nuovo singolo. Si intitola Purple in the sky ed è stato realizzato in collaborazione con Mahmood: ecco il look che ha sfoggiato nell’anteprima del video.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tra le Big in gara del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa con il brano inedito Due. Come documentato sui social, tra prove con l'orchestra e shooting da copertina, si sta preparando al meglio per questa nuova esperienza all'Ariston. La cosa che in pochi si aspettavano è che a pochi giorni dall'inizio dell'evento avrebbe lanciato un nuovo singolo. Si intitola Purple in the sky ed è la prima traccia del disco Ok. Respira. La hit è stata realizzata in collaborazione con Mahmood e Davide Petrella ed è arrivata su tutte le piattaforme digitali il 3 febbraio 2023. Per l'occasione la cantante ha rilasciato anche una piccola anticipazione del video, apparendo super glamour in una adorabile versione furry black&white.

Elodie con i capelli effetto bagnato

Per annunciare l'uscita di Purple in the sky sui social Elodie ha condiviso qualche secondo del nuovo video. La clip è stata realizzata in bianco e la mostra in primissimo piano in una versione super glamour. Niente extension, parrucche e tagli estremi, ha lasciato i capelli al naturale, sfoggiando un long bob scuro con la fila centrale. Ha osato semplicemente con l'effetto bagnato, al quale ormai dallo scorso dicembre sembra non rinunciare mai. Per quanto riguarda il make-up, ha detto addio alla linea di matita nera molto marcata (come nel video di Ok.Respira). Ha truccato appena gli occhi, preferendo mettere in risalto le labbra con un definito rossetto nude.

Il backstage del video Purple in the sky

Il look anni '90 di Elodie

A curare il look di Elodie nel video di Purple in the sky è stato il suo nuovo stylist di fiducia che la seguirà anche a Sanremo 2023, Lorenzo Posocco. Per l'occasione si è ispirata agli anni '90 sfoggiando un completo nero con crop top e pantaloni over a vita bassa che lasciavano in vista il tanga (come impone il trend di stagione).

La pelliccia The Attico

A completare il tutto non poteva mancare un tocco super fashion: una pelliccia in eco-pelliccia a righe bianche e nere, un modello lungo fino al fondoschiena e col maxi bavero di The Attico, il brand fondato da Gilda Ambrosio. Con le immagini della nuova clip Elodie avrà dato anche una piccola anticipazione del suo nuovo stile sanremese?