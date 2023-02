Elodie in copertina prima di Sanremo: è una guerriera con il top incrociato sul seno Mentre si prepara per il ritorno al Festival di Sanremo, la cantante Elodie festeggia un nuovo successo: la copertina di Vogue, in cui posa come una moderna guerriera.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @elodie

Il Festival di Sanremo è alle porte ed Elodie è pronta a tornare su un palco che è stato fondamentale per la sua carriera: al teatro Ariston ha sfoggiato look memorabili, prima come concorrente e poi come co-conduttrice, testimoniando la sua crescita artistica e professionale. Prima della cara canora però Elodie festeggia un altro importante traguardo: la copertina di Vogue di febbraio in cui posa con un nuovo look audace e glamour.

Elodie conquista la copertina di Vogue

La cantante Elodie sta macinando un successo dopo l'altro: dopo aver debuttato come attrice in Ti Mangio Il Cuore è tornata in classifica con un nuovo brano, Ok. Respira, lanciato con un look sensuale in lingerie di raso. Ora si prepara a una nuova edizione di Sanremo, dove parteciperà con il brano Due. Febbraio si preannuncia un grande mese per la cantante, che ha anche conquistato la copertina di Vogue: Elodie si è raccontata in una lunga intervista alla scrittrice Premio Strega Veronica Raimo. Di fronte all'obiettivo di Giovanni Corabi Elodie posa sulle rive di un lago con abiti da vera diva.

Elodie con il top incrociato e la cintura borchiata

Sulla copertina di Vogue Elodie indossa un look da vera guerriera: un top bianco rigido con fasce incrociate che lascia gli addominali scoperti abbinato a una gonna nera, completato da una cintura nera borchiata indossata ‘a pelle', cioé sull'ombelico. In contrasto con l'outfit, Elodie posa con trucco e capelli a naturale, illuminata da una morbida luce sul viso. Il look è interamente firmato Louis Vuitton ed è stato curato dalla stylist Ellie Grace Cumming. Per il Festival, però, Elodie tornerà ad affidarsi allo styling di Lorenzo Posocco che da diverso tempo cura i suoi outfit: le aspettative sono alle stelle.