Jennifer Lopez punta sull’intramontabile black&white alla premiere del suo nuovo film Alla premiere mondiale del suo nuovo film Jennifer Lopez ha puntato su un look bicolore. Nessuna traccia, sul red carpet, del marito Ben Affleck. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il prossimo progetto in cui vedremo Jennifer Lopez è il film di fantascienza e azione sull'intelligenza artificiale Atlas, diretto da Brad Peyton. Il film uscirà su Netflix il 24 maggio. Lunedì 20 maggio la cantante e attrice ha calcato il red carpet all'Egyptian Theatre di Hollywood dove si è svolta l'anteprima della pellicola. Con lei c'era anche il resto del cast. Nessuna traccia invece di Ben Affleck, ufficialmente perché impegnato su un altro set. Ma si rincorrono veloci i rumors su una possibile crisi coniugale in corso. La coppia sarebbe ai ferri corti e difatti non si vedono assieme, in occasioni pubbliche, da molto tempo.

Il look di Jennifer Lopez

La star nel suo ultimo film interpreta Atlas Shepherd, un'analista di dati dalla spiccata intelligenza, ma poco fiduciosa nei confronti dell'intelligenza artificiale. A lei verrà affidato il compito di salvare l'umanità, una missione che la porterà in un mondo lontano, costretta a fare i conti anche col suo passato.

Il red carpet all'Egyptian Theatre di Hollywood arriva, per J-Lo, a pochi giorni di distanza dal Met Gala, evento dove è presenza fissa. Anche in quel caso, nessuna traccia del marito Ben Affleck. Se per quell'occasione aveva puntato sull'effetto sparkling tra cristalli e diamanti, per la premiere del film, invece, ha scelto un outfit più sofisticato ma minimal.

Lo styling è, come sempre, degli esperti a cui ormai si affida da anni, che curano la sua immagine in tutte le serate importanti: Mariel Haenn e Rob Zangardi. L'attrice ha scelto un look bicolore, un due pezzi nell'intramontabile black&white. Ha puntato su un top a fascia con gonna svasata: entrambi sono di Greta Constantine. Nera anche la pochette. Infine ha impreziosito il look con collana, anello e orecchini di alta gioielleria del brand Manish Malhotra, realizzati con smeraldi e diamanti. Una vera diva glamour, come sempre.