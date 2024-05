video suggerito

Jennifer Lopez tra zaffiri e diamanti: il significato dei gioielli indossati al Met Gala Look sparkling per J-Lo al Met Gala 2024, con milioni di cristalli sul vestito e preziosissimi gioielli di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Jennifer Lopez indossa gioielli Tiffany&Co.

Il Met Gala 2024 ha regalato, come era prevedibile, grandi momenti sul red carpet. Qui gli ospiti hanno sfilato con creazioni d'alta moda e scintillanti gioielli di prestigiose Maison, per interpretare il tema della serata. Come sempre, a tutti gli invitati è stato proposto un rigido dress code da rispettare: quest'anno era "Garden of Time". Tutti si sono impegnati per dare una propria personale versione del "giardino del tempo". I look floreali sono andati per la maggiore (per esempio Dove Cameron sul tappeto rosso col fidanzato Damiano David), tanti hanno puntato su trasparenze e nude look (come Emily Ratajkowski e Rita Ora), non è mancato qualche azzardo particolarmente originale (come il vestito-scultura di sabbia indossato da Tyla). Tra le star che hanno maggiormente conquistato i presenti, spicca Jennifer Lopez.

Cosa ha indossato Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha sfilato sul red carpet con un look firmato Schiaparelli Haute Couture, una creazione personalizzata di Daniel Roseberry fatta di circa due milioni e mezzo di perline in lamina d'argento. Per realizzarlo sono servite circa 800 ore di lavoro di ricamo. L'idea era riprodurre sul vestito il motivo della farfalla (molto caro alla Maison): da qui il corpetto-scultura dall'effetto alato, bilanciato dalla gonna che si apre in un ampio strascico posteriore. La cantante ha completato il look con scarpe di Andrea Wazen e con preziosi gioielli firmati Tiffany&Co. Dietro l'outfit ci sono come sempre i due stylist di vecchia data dell'artista, Rob Zangardi e Mariel Haen.

Jennifer Lopez in Schiaparelli Haute Couture, scarpe Andrea Wazen

Il significato dei gioielli

Per rispettare il dress code e richiamare, col look, il tema della serata, J-Lo ha puntato sia sul vestito che sugli accessori. Per impreziosire l'outfit, infatti, ha scelto le creazioni di Tiffany&Co., un vistoso collier, orecchini, anelli e bracciale della stessa linea. La Maison ha da poco presentato questa collezione di Alta Gioielleria che si chiama Tiffany Céleste, ispirata al designer Jean Schlumberger e ai suoi temi celesti: erano ricorrenti nelle sue creazioni figure come le stelle, il sole, la luna, le galassie, perché era profondamente affascinato dall'universo e dai mondi lontani. Sua è la famosissima spilla Bird on a Rock, simbolo di gioia, libertà e cambiamento.

Collana Tiffany&Co.

La linea è stata disegnata da Nathalie Verdeille, Direttore artistico della gioielleria e dell'alta gioielleria di Tiffany, che ha dunque reinterpretato il lavoro di Schlumberger, raccogliendone l'eredità. La collezione è stata pensata in sei capitoli distinti: Wings, Arrow, Constellation, Iconic Star, Ray of Light e Apollo. Il tema Wings, per esempio, simboleggia il volo e la fantasia. Ray of Light, invece, si ispira alle spille d'archivio Jean Schlumberger by Tiffany che emulano i raggi del sole dorati. Il tema della natura è stato quindi interpretato dalla cantante in chiave celeste.

Bracciale Tiffany&Co.

In particolare, la popstar ha sfoggiato una vistosa collana di diamanti, con pietra centrale da 20 carati. Ha aggiunto orecchini pendenti in oro giallo e platino con diamanti, un braccialetto con diamanti da 3 carati e diversi anelli, tra cui un iconico Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock con diamanti bianchi e zaffiri rosa.