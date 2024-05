video suggerito

Al Met Gala 2024 sfila un vestito fatto di sabbia: come è stato realizzato e cosa significa Tyla si è imposta sul red carpet del Met Gala 2024 col look più originale della serata: un abito-scultura di sabbia firmato Balmain. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tyla in Balmain

Come ogni anno, anche stavolta il Met Gala ha regalato momenti suggestivi e originali sul red carpet. Le celebrities hanno dato il meglio, interpretando a loro modo (e con l'aiuto di stylist e grandi designer), il tema della serata. Tutti gli invitati, infatti, sono tenuti a rispettare un dress code, che cambia di edizione in edizione. Se l'anno scorso era l'omaggio a Karl Lagerfeld, per il 2024 invece alle star è stato chiesto di dare la loro personale versione di "The Garden of Time", ispirandosi all’omonimo racconto di J.G Ballard. Gli outfit floreali sono andati per la maggiore (per esempio Dove Cameron in coppia con Damiano David), ma non sono mancate anche scelte di stile meno convenzionali, come quella di Tyla.

Tyla stupisce al Met Gala

Tyla è una giovane cantante sudafricana. La 21enne vanta milioni di ascolti su Spotify a livello mondiale e ha fatto da artista d’apertura alle tappe europee di Under the influence Tour Chris Brown: suo è il brano Water, virale su TikTok. La cantautrice si è imposta al Met Gala 2024 col look più sorprendente, studiato in ogni particolare per adattarsi al tema della serata. L'artista ha sfoggiato una creazione firmata Balmain, un abito-scultura di sabbia creato appositamente per lei. Il vestito simboleggia lo scorrere del tempo e difatti ha sfilato sul red carpet tenendo in mano una clessidra (che è in realtà una pochette).

Tyla in Balmain

Olivier Rousteing, Direttore creativo della Maison, a Vogue ha spiegato di essersi soffermato sul concetto dell'effimero: "L'ispirazione dietro questa creazione è nata dal desiderio di ridefinire i confini e trasformare un materiale transitorio in un capolavoro eterno. L'idea di scolpire un abito da qualcosa di effimero come la sabbia ha acceso la mia immaginazione e non potrei essere più felice del risultato finale". Lui stesso è arrivato sul red carpet con un outfit simile.

Leggi anche Met Gala 2024: tutti i look delle star sul red carpet

Tyla in Balmain

Tyla ha poi aggiunto: "Volevamo fare qualcosa di creativo, qualcosa di completamente diverso per il mio primo Met Gala. Così, quando Balmain mi ha mostrato l'idea e il bozzetto, ho capito che era perfetto. L'idea era folle e l'ho adorata". Per completare il look, la cantante ha scelto sandali coordinati, una manicure nude e un girocollo d'oro con orecchini pendenti. Il vestito strapless della cantante avvolge completamente il corpo e presenta un leggero strascico a sirena in organza. È stato realizzato con tre colori di sabbia e mescolato con micro borchie di cristallo, che lo rendono leggermente brillante. Certo, forse non è il massimo della comodità, visto che per salire le scale hanno dovuto letteralmente sollevarla di peso!