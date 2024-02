Jennifer Lopez a Verissimo sfoggia un elegante look bicolor: è regina di stile in bianco e nero Nel salotto di Silvia Toffanin, Jennifer Lopez ha sfoggiato un outfit sofisticato composto da un corsetto e un paio di pantaloni dal taglio ampio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è stata ospite di Verissimo ieri. La pop star internazionale ha rilasciato un'intervista esclusiva al salotto di Silvia Toffanin che ha trasmesso un'intervento video dell'artista. JLo svelerà il suo nuovo album This is Me…Now il 16 febbraio anticipato dal singolo Can't Get Enough, nel video della canzone la cantante indossa un reggiseno con i capezzoli artificiali, un finto topless firmato da Skims, il brand di shapewear di Kim Kardashian. Per il suo intervento a Mediaset Jennifer Lopez ha scelto un look molto sobrio e sofisticato, puntando sul bianco e nero.

Jennifer Lopez

Il look di Jennifer Lopez a Verissimo

La diva di Hollywod dopo gli outfit eccentrici sfoggiati durante la Haute Couture di Parigi ha scelto uno stile molto sobrio. Abituati a vederla con occhiali appariscenti e surrealisti in prima fila da Schiaparelli e con mantelli floreali a quella di Elie Saab, il look bianco e nero ha lasciato sorpreso il pubblico.

Jennifer Lopez

Per l'ospitata l'artista ha indossato un corsetto panna firmato Giuseppe Di Morabito, tagliato proprio sotto il seno in una particolare scollatura, abbinato a un paio di pantaloni larghi a vita alta dello stesso colore. Sotto il bustino Jennifer Lopez ha indossato un dolcevita nero in cashmere trasparente di Intimissimi, marchio di cui è diventata testimonial nel 2023. I capelli erano acconciati in maniera molto elegante e arricchiti da un cerchietto nero con fiocco. A completare il look gioielli dorati che le illuminavano il viso.

Leggi anche Jennifer Lopez a Capri, look di lusso da quasi 8mila euro