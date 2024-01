Jennifer Lopez lancia This Is Me…Now: maxi scollatura a onda ed extension per la cover dell’album Jennifer Lopez ha annunciato che il nuovo album This Is Me…Now uscirà il prossimo 16 febbraio ma sui social ha già condiviso la copertina della versione vinile: ecco chi ha firmato il look total black con la maxi scollatura a onda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez potrà pure aver superato da tempo i 50 anni ma, nonostante ciò, continua a essere tra i nomi più in vista del mondo dello spettacolo. Non sorprende, dunque, che proprio di recente abbia finalmente annunciato la data di uscita del nuovo album, il nono della sua carriera: si intitola This Is Me…Now e sarà disponibile a partire dal 16 febbraio. Arriva esattamente 10 anni dopo l'ultimo lavoro e verrà accompagnato a This Is Me… Now: A Love Story, lungometraggio in streaming a partire dallo stesso giorno su Prime Video. Sui social ha pensato bene di dare una piccola anteprima della copertina dell'album: ecco le foto all'insegna dello stile e della sensualità.

Il tubino scollato di Jennifer Lopez

Dopo 10 anni di pausa Jennifer Lopez è tornata e lo ha fatto "col botto": sui social ha anticipato l'uscita di This Is Me… Now con le esclusive foto della copertina del vinile, incantando tutti con la sua innata sensualità. La cantante, fotografata da Norman Jean Roy, ha posato su uno sfondo neutro in una versione iper femminile.

Jennifer Lopez in Christopher Esber

Ha indossato un abito dark firmato Christopher Esber, un modello a tubino lungo e fasciante, la cui particolarità sta nel bustier con spalline sottili contraddistinto da una maxi scollatura a onda. Il "taglio" parte dal décolleté e arriva quasi all'ombelico, mettendo così in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 742 euro.

Abito Christopher Esber

J.Lo, il segreto della sua chioma extra volume

Sotto consiglio dello stylist Rob Zangardi, Jennifer Lopez ha completato il look da copertina con un dettaglio prezioso all'insegna del glamour: ha infatti arricchito la maxi scollatura con una collana pendente in oro e cristalli scintillanti firmata Hoorsenbuhs. Ha poi optato per un make-up dai toni naturali e ha tenuto i capelli sciolti, così da farli cadere fluenti sulle spalle. Come da tradizione, non ha rinunciato alle extension, il piccolo segreto di cui spesso si serve per rendere la chioma più folta e voluminosa. In quanti di fronte queste immagini direbbero che la popstar ha superato i 50 anni? A quanto pare non ha nulla da invidiare alle colleghe giovanissime in fatto di bellezza e di stile.