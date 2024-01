Il “finto” topless di Jennifer Lopez: nel nuovo video indossa il reggiseno con i capezzoli rialzati Jennifer Lopez ha lanciato il video del remix di Can’t Get Enough, attirando le attenzioni dei fan con un “finto” topless: ecco il segreto del suo audace look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha raggiunto i 54 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile e non sorprende che con la sua incredibile forma fisica riesca a fare concorrenza anche alle giovanissime. Ne ha data l'ennesima prova nel video che ha appena lanciato: dopo aver incantato tutti alle sfilate di Parigi con uno splendido mantello di fiori, è diventata protagonista della clip realizzata per il remix di Can't Get Enough. Per l'occasione ha sfoggiato diversi look, da un micro bikini nero a un completino di paillettes, ma quello che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan è stato un "finto" topless: ecco qual è il segreto nascosto dietro l'outfit audace.

Il look di Jennifer Lopez nel video di Can't Get Enough

A inizio gennaio Jennifer Lopez ha annunciato la data di uscita del nuovo album, il nono della sua carriera: si intitola This Is Me…Now e sarà disponibile a partire dal 16 febbraio.

Il "finto" topless di Jennifer Lopez

Ad accompagnare l'evento è stato il lancio del singolo Can't Get Enough, nelle ultime ore proposto anche in una esclusiva versione remix realizzata con Latto. Nel video la popstar è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di sensualità, osando con un finto topless che non è passato inosservato. Nelle ultime scene si è scatenata a ritmo di musica illuminata da una luce rossa e ha indossato dei pantaloni di vernice nera a vita bassa con un dettaglio cut-out sull'ombelico. A fare la differenza, però, è stato il reggiseno dall'effetto vedo-non vedo, arricchito da una maxi collana firmata Fope.

Jennifer Lopez con i capezzoli in evidenza

Il reggiseno nudo di Jennifer Lopez

A primo impatto sembra che Jennifer si sia lasciata immortalare in topless, visto che i capezzoli sono in vista e in evidenza, ma la verità è che ha sfoggiato un reggiseno nudo molto particolare. Si tratta di un modello firmato Skims, il brand di lingerie di Kim Kardashian, per la precisione l'Ultimate Nipple Bra, la sua particolarità?

Ultimate Nipple Bra di Skims

Oltre a essere color pelle e a fasciare il seno con naturalezza, è anche dotato di capezzoli "integrati" e rialzati. L'obiettivo è proprio quello di creare un effetto "autentico", così da dare l'idea che non si indossa l'intimo sotto un top o una camicia. Attualmente non è più tra le collezioni in vendita ma non si esclude che possa essere rilanciato sul mercato dopo essere stato indossato dalla popstar.