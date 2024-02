Jennifer Lopez con l’abito oroscopo: alla prima di This is Me… Now con i segni zodiacali Jennifer Lopez è stata la protagonista indiscussa della première di “This Is Me…Now: A Love Story”, il film-documentario che racconta la vita e la carriera della pop star. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è stata la regina della serata al Dolby Theatre di Los Angeles, dove si è tenuta la première del suo film-documentario This Is Me…Now: A Love Story. La cantante era raggiante accanto al marito Ben Affleck, che per l'occasione ha indossato un elegantissimo smocking. La pop star ha stupito tutti calcando il red carpet con un abito davvero particolare, che non è passato inosservato.

Jennifer Lopez alla prima del suo film

Jennifer Lopez

Per la prima del suo biopic a Los Angeles, Jennifer Lopez sceglie un abito dallo stile mix and match davvero unico. Il vestito è composto da un bustier nero con scollo a cuore e maniche lunghe che lasciano le spalle scoperte. La gonna sui toni del nero a vita alta ha un effetto quasi trasparente, che lascia intravedere le culottes a vita alta.

Jennifer Lopez con l'abito con i segni zodiacali.

Tuttavia, a risaltare tra le decorazioni argento che impreziosiscono la gonna, ci sono i segni zodiacali con tanto di rispettivo simbolo a cui vengono associati nell'oroscopo. Le lunghe linee argentate che scivolano dalla vita fino al fondo della gonna, creando una sorta di effetto stelle cadenti. I riferimenti all'oroscopo sono presenti anche sulla locandina del film: secondo quanto riportano diversi media, Jennifer Lopez sarebbe molto legata all'astrologia e al suo significato.

Jennifer Lopez in Zuhair Murad

L'abito è firmato Zuhair Murad e fa parte della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022-2023. Questa era dedicata interamente ai simboli esoterici, cosmici e astrologici e a tutta la simbologia legata la mondo dell'oroscopo. Nel caso dell'abito indossato da Jennifer Lopez, l'abito ha al centro il simbolo del Cancro, segno zodiacale del designer libanese.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

L'abito-oroscopo si abbina con un trucco sui toni del grigio polvere, che risalta grazie anche ai capelli acconciati all'indietro, dando loro un effetto voluminoso. Un look da dea per una serata davvero da sogno.