Elisabetta Gregoraci in Cappadocia: dalla pelliccia al costume, tutti i look della vacanza Elisabetta Gregoraci è in vacanza in Cappadocia. Si sta godendo le bellezze del posto tra avventura e relax, passando da look caldi e comodi al costume da bagno per la piscina dell’hotel di lusso.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci ha scelto una location spettacolare, per la vacanza invernale assieme al fidanzato Giulio Fratini. La coppia non si nasconde più: i due hanno reso ufficiale la loro relazione, che però stanno cercando di proteggere dall'esposizione mediatica. La showgirl non ama parlare del compagno: ha ammesso di essere scaramantica sull'amore, è riservata quando si tratta della sua vita privata ma si è detta serena e felice accanto a lui. Sono volati in un luogo suggestivo e romantico, la cosiddetta Terra dei Bellissimi Cavalli: stanno visitando la Cappadocia, tra antiche rovine, botteghe di artigiani, acque termali.

Dove si trovano Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

La Cappadocia è una regione della Turchia centrale, visitata dai turisti in particolare per i famosi "camini delle fate", alte formazioni rocciose di forma conica. Tra i punti di maggiore interesse del posto ci sono poi anche le caverne scavate nell'età del Bronzo all'interno delle pareti rocciose e il canyon di Ihlara. Elisabetta Gregoraci sta visitando tutti questi sggestivi luoghi e sta testimoniando sui social la sua vacanza, all'insegna dell'amore e dell'avventura.

Assieme al compagno, alloggia presso il Museum Hotel. La particolarità della lussuosa struttura è che che è stata costruita restaurando grotte e antichissime abitazioni in pietra, quindi sembra un vero e proprio museo a cielo aperto. L'albergo è dunque unico nel suo genere e oltre a tutti i comfort possibili, offre anche una vista panoramica spettacolare su alcune delle principali attrazioni della regione. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si stanno rilassando nell'hotel, ma ne stanno approfittando per girare moltissimo e visitare quante più attrazioni possibili.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in Kenya: quanto costa una notte nel suo resort per le vacanze

I look di Elisabetta Gregoraci in vacanza

In questo momento il clima nella regione è freddo, con scarse precipitazioni ma vento ed escursione termica. Le oscillazioni nella temperatura fanno sì che l'abbigliamento cambi molto, dal giorno alla notte. Elisabetta Gregoraci ha scelto un guardaroba vacanziero caldo e comodo: piumini, pellicce, abiti in maglia. Immancabili gli accessori di lana, compreso un cappello per proteggere la testa. I maxi stivali marroni, alti fin sopra al ginocchio, sono UGG e possono essere indossati in due modi: con risvolti alzati o abbassati, che lasciano la pelliccia in vista. Costano 380 euro.

Dopo un'intensa giornata da turisti, non c'è niente di meglio che un caldo bagno rilassante. Ecco perché la showgirl ha messo in valigia anche il costume da bagno, per godersi la piscina dell'albergo. Ha scelto un costume intero verde, ricoperto di micro glitter e impreziosito da un dettaglio cut-out sul décolleté. Immancabili, i bracciali ai polsi, da cui la conduttrice non si separa mai. Con quali altri look