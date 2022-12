Elisabetta Gregoraci e Nathan con le maschere viso: mamma e figlio giocano con i filtri social Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya col figlio Nathan Falco Briatore ed è proprio nel resort di lusso dell’ex marito Flavio che passerà il Natale. Mamma e figlio si sono concessi un piccolo momento social nella loro suite: si sono scattati un divertente selfie con delle maschere bianche sul viso.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci ha dato il via alle vacanze di Natale ormai da diversi giorni. Ha temporaneamente abbandonato la casa a Montecarlo ed è partita con il figlio Nathan Falco Briatore (che per l’occasione ha anche cambiato look aggiungendo un cuoricino rasato tra i capelli). La showgirl è stata prima a Cortina d'Ampezzo, dove è apparsa meravigliosa con bomber e stivali yeti sullo sfondo di un suggestivo paesaggio innevato, poi è volata in Kenya, viaggiando a bordo del suo jet privato. Sta soggiornando nel resort di lusso dell’ex marito Flavio Briatore ed è proprio lì che passerà le giornate di festa in famiglia tra sole, caldo e mare cristallino.

Elisabetta Gregoraci, vacanza di Natale in famiglia

Il fidato compagno di viaggio della showgirl? Nathan Falco Briatore, che non perde occasione per accompagnarla nei suoi viaggi in giro per il mondo, naturalmente quando non sono di natura professionale. I due condividono un rapporto profondo e complice e non sorprende che appaiano spesso fianco a fianco sui social, dove ormai il ragazzino è una vera e propria celebrità. Ieri, dopo essersi concessi una rilassante giornata di mare, sono tornati a riposarsi nella loro suite ma, nonostante la stanchezza, sono riusciti lo stesso a divertirsi. In che modo? Giocando con i filtri di Instagram.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Il rapporto speciale di Nathan ed Elisabetta

La cosa che in pochi si aspettavano è che la Gregoraci avrebbe pubblicato uno dei divertenti selfie realizzati con i filtri. I due si sono immortalati mentre sono seduti sul divano e appaiono quasi irriconoscibili con delle maschere idratanti total white sul viso, arricchite da un fiorellino esotico sul lato dell’orecchio. Le uniche parti che rimangono scoperte sono gli occhi, il naso e la bocca. Mamma e figlio nella quotidianità si dedicheranno davvero alla beauty routine insieme? L’unica cosa certa è che sono sempre adorabili, soprattutto quando diventano protagonisti di questi simpatici siparietti social.