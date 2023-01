Elisabetta Canalis inizia il 2023 in versione casual: il crop top lascia l’ombelico in vista Elisabetta Canalis si trova a Milano, dove sta trascorrendo alcune giornate di relax tra massaggi e look sportivi e glamour al tempo stesso.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @littlecrumb_

Trascorse le feste di Natale e la notte di Capodanno, molte star hanno iniziato il nuovo anno rilassandosi tra mete esotiche e giornate sulla neve. Dopo alcuni giorni in Sardegna con la figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis è tornata a Milano, dove ha dato il via al 2023 in maniera casalinga: "Una semplice ragazza bloccata a Milano durante le feste", ha scritto su Instagram, alludendo ai temporali di queste ore. Anche in un pomeriggio di relax però non rinuncia allo stile, sfidando il freddo di gennaio gli addominali scoperti.

Elisabetta Canalis indossa i jeans-tuta

Elisabetta Canalis ha lasciato per qualche giorno Los Angeles e ha trascorso le festività natalizie in Italia, facendo tappa prima a Milano e poi in Sardegna. Dopo serate di gala e pranzi in famiglia, l'ex velina ha dato il via al nuovo anno concedendosi un momento di relax: un massaggio a domicilio, per iniziare l'anno nel segno del benessere. Del resto il tempo uggioso di questi giorni non invoglia a uscire: Canalis ha condiviso con i follower alcuni scatti "casalinghi" nel salone di casa, seduta su un tavolo in marmo. Anziché la classica tuta, Elisabetta Canalis non ha voluto rinunciare allo stile sfoggiando un paio di pantaloni oversize con coulisse in vita: un incrocio tra un paio di jeans e i pantaloni della tuta, il modello più pratico e comodo della stagione.

Elisabetta Canalis

Il crop top dolcevita di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è amatissima dal pubblico per la sua semplicità. Anche nelle occasioni più casual, però, non rinuncia alla sua passione per moda e al suo originale senso dello stile. Nonostante le giornate piovose di gennaio, Canalis ha sfidato il freddo con un dolcevita nero cropped: il maglioncino aderente è tagliato appena sotto il seno con un motivo ondulato che scopre le costole e l'ombelico. Per completare il look ha raccolto i capelli in una coda alta: semplice e cool, in perfetto stile Canalis.