video suggerito

Elisabetta Canalis cambia look: addio capelli castani, ora è il momento del pink peach Elisabetta Canalis ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha pensato bene di cambiare drasticamente look. Ha detto addio ai capelli castani e ha seguito il trend del pink peach. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis è tornata a Milano e sta trascorrendo le giornate tra impegni lavorativi e uscite con gli amici. Che sia perché aveva degli shooting "italiani" in programma o perché voleva semplicemente allontanarsi dal fidanzato Georgian Cimpeanu (che pare l'abbia tradita con Jessica Michel Serfaty), ma la cosa certa è che si è presa una temporanea pausa dalla sua normale vita a Los Angeles, rifugiandosi nell'affetto delle persone care. Quale migliore occasione di questa per fare visita al parrucchiere di fiducia? Ecco il nuovo look che ha sfoggiato sui social dopo essere finita tra le sue "grinfie".

Elisabetta Canalis dal parrucchiere

L'avevamo lasciata tra scatti in topless e shooting fashion, ora ritroviamo Elisabetta Canalis dal parrucchiere per una rivoluzione di stile drastica. Complice il fatto che la primavera con le giornate calde e soleggiate è finalmente arrivata, ha pensato bene di rinnovare la sua immagine con un tocco di colore e di luminosità. Ha chiesto aiuto al parrucchiere e amico Niky Epi, lasciandosi immortalare a "opera finita" per un breve video social. Se fino a qualche ora fa sfoggiava dei lunghi capelli nocciola, ora le cose sono cambiate: la showgirl ha seguito il trend del pink peach, una delle nuance hair più gettonate di stagione, rendendolo ancora più originale e sbarazzino con un adorabile effetto shatush.

Elisabetta Canalis con i capelli pink peach

Il pink peach è il colore capelli del momento

A descrivere il cambio look è stato Niky Epi in persona, che su Instagram ha accompagnato le immagini di Elisabetta con queste parole: "Pink Peach shatush , il colore del momento. Non è arancione, non è rosa, è albicocca". Sebbene a primo impatto la chioma dell'ex velina possa sembrare semplicemente bionda dorata, in verità ha diverse sfumature rosa, proprio come le albicocche.

Leggi anche Elisabetta Canalis si prepara all’estate: ora gli shorts di jeans si abbinano ai tacchi a spillo

Il nuovo look di Elisabetta Canalis

Ha però lasciato le radici più scure come impone il trend del momento e ha messo in risalto le lunghezze con una piega ondulata dall'effetto naturale. In quante per la primavera prenderanno ispirazione da lei e punteranno sui capelli rosa pesca? L'effetto wow sembra essere assolutamente assicurato.